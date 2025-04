Mundo Deportivo gebruikt één woord om Frenkie de Jong te beoordelen na FC Barcelona - Inter

Frenkie de Jong had het op momenten lastig tegen Inter, zo concluderen Spaanse media. De 27-jarige middenvelder van FC Barcelona moest vooral aanpoten bij counters van de uitploeg volgens het journaille.

De Jong krijgt van Barça Universal een 7. “Hij kwam het veld op als enige speler van Barcelona die al eens een halve finale van de Champions League had gespeeld. Hij was kalm aan de bal. Zijn passes waren vlekkeloos, al had hij het soms zwaar als Inter een counter inzette.”

Marca beoordeelt het optreden van De Jong met een 6. “Hij is zelfverzekerd en speelde goed in de eerste helft. De Jong begon het tweede bedrijf met een onnauwkeurige actie bij het wegwerken van een voorzet, maar was daarna solide. Een goede wedstrijd.”

De Jong krijgt een 6 van Sport. “De snelle counters van Inter waren een probleem voor de Nederlander. Hij had moeite om in het ritme te komen in de opbouw, maar was alsnog vaak genoeg belangrijk door zijn balbeheersing en visie.”

Mundo Deportivo geeft De Jong geen cijfer, maar gebruikt één woord: ‘langeafstandsloper’. “Hij rende op en neer. Die gelopen meters eisten hun tol bij het passen, zelfs bij sommige ballen die op ‘safe’ werden gespeeld.”

Ook internationale media laten hun licht schijnen op het optreden van de spelmaker. Zo geeft GOAL hem een 7. “Hij verloor een paar luchtduels, waaronder één in aanloop naar de openingstreffer, maar speelde uitstekend wanneer de bal op de grond was. Hij is eindelijk weer op zijn best.” De Jong krijgt een 6,5 van Football Italia.