Boulahrouz spijkerhard na Arsenal-PSG: 'Misplaatste arrogantie, ik zou als trainer gek worden'

Khalid Boulahrouz velt na afloop van Arsenal - Paris Saint-Germain een hard oordeel over één van de spelers van de bezoekers. Volgens de analist van Ziggo Sport had PSG met iets meer scherpte voor het doel met 0-2 kunnen winnen in Londen, in plaats van 0-1.

De in de slotfase ingevallen Gonçalo Ramos kreeg een ideale mogelijkheid om de voorsprong van PSG te verdubbelen. De vervanger van Désiré Doué probeerde het met een puntertje en raakte de lat, tot ongenoegen van Boulahrouz.

''Hij dacht dat hij buitenspel stond, ofzo'', probeert de oud-verdediger na afloop van de ontmoeting in het Emirates Stadium de misser van Ramos te verklaren.

''Als dat niet zo is, vind ik het gewoon misplaatste arrogantie'', velt Boulahrouz een hard oordeel over de invaller aan de kant van PSG, dat desondanks de overwinning over de streep trok.

''Als je in zo'n wedstrijd erin komt en je krijgt zo'n kans... Hij had alle tijd en ruimte om een hoek uit te kiezen. Dan ga je er zó mee om. Ik zou als trainer helemaal gek worden'', aldus Boulahrouz.

Ramos kwam rechts van het doel van David Raya uit en had tijd om een hoek uit te kiezen. In plaats daarvan koos de Portugese aanvaller voor een puntertje, een inzet die uiteindelijk tegen de lat terechtkwam.

PSG kende een vliegende start in Noord-Londen en nam via Ousmane Dembélé al na vier minuten de leiding. Arsenal was nadien niet meer in staat om de stand gelijk te trekken.