Ronaldinho wijst Nederlander aan als zijn beste teamgenoot ooit

Ronaldinho speelde bij FC Barcelona met de nodige wereldsterren, maar kiest volgens Henk ten Cate toch voor een Nederlander als zijn beste teamgenoot ooit. De voormalig assistent-trainer van Barcelona doet in de podcast Matchday van Broederliefde uit de doeken dat de Braziliaan die eer toebedeelt aan Patrick Kluivert.

Ronaldinho maakte in de zomer van 2003 de overstap van Paris Saint-Germain naar Barcelona. De Braziliaan groeide in zijn periode in Cam Nou tot misschien wel de grootste ster in het mondiale voetbal en speelde tussen 2003 en 2004 samen met Kluivert.

“Het is ook heel moeilijk om spitsen met elkaar te vergelijken", doelt Ten Cate op illustere namen uit het verleden bij de Catalaanse grootmacht. "Was Romário nou beter dan Ronaldo? Of was misschien Kluivert wel de allerbeste?"

"Kluivert was goed, jongens. Geloof mij. Ronaldinho zei tegen mij: ‘Hij is de beste met wie ik ooit heb samengespeeld’. Ik wil dat niet zeggen, want ik ben altijd bang dat dat weer verkeerd uitgelegd gaat worden."

"Maar hij heeft het echt tegen mij gezegd. Hij zei: ‘Trainer, hij is zo goed’", aldus Ten Cate. Ronaldinho zou tot 2008 blijven bij Barcelona, voor hij naar AC Milan vertrok. Ten Cate greep in 2006 de kans aan om hoofdtrainer te worden van Ajax.

Ronaldinho en Kluivert stonden in totaal negentien wedstrijden gezamenlijk op het veld in het Barcelona-shirt. Kluivert vertrok in 2004 naar Newcastle United, maar tot grote hoogtes kwam hij niet meer.

Na zijn mislukte avontuur in Engeland volgden avonturen bij Valencia, PSV en Lille OSC. In 2008 hing hij zijn kicksen aan de wilgen. Kluivert speelde tussen 1998 en 2004 257 wedstrijden voor Barcelona. Daarin liet hij 122 goals en 61 assists noteren.