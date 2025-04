Engelse media vellen allemaal hetzelfde oordeel over Jurriën Timber na Arsenal - Paris Saint-Germain

Jurriën Timber speelde dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain niet zijn beste wedstrijd voor Arsenal, zo vinden Engelse media. De 23-jarige rechtsback had het zwaar tegen Khvicha Kvaratskhelia. Vrijwel alle media beoordelen hem met een 5. Timber krijgt ook een 6 en een 4.

Timber krijgt een 5 van GOAL. “Kvaratskhelia stopte hem in een martelkamer in de openingsfase, maar hij herstelde zich daarna goed en zorgde ervoor dat hij niet op snelheid geklopt werd.”

Ook Express geeft de voormalig Ajacied een 5. “Hij werd zoek gespeeld door Kvaratskhelia en stond niet dicht genoeg bij hem toen hij de assist gaf op de 0-1. Hij had geluk dat hij geen penalty tegen kreeg en een aantal overtredingen bleef onbestraft.”

Timber krijgt hetzelfde cijfer van The Independent. “Hij had dichter bij Kvaratskhelia kunnen staan toen de vleugelspeler naar binnen kwam bij de 0-1. Timber had waarschijnlijk geluk door geen strafschop tegen te krijgen toen hij zijn arm uitstak om de Georgiër te stoppen in het strafschopgebied.”

Ook The Athletic beoordeelt het optreden van Timber met een 5. “Hij zag er nooit comfortabel uit tegen Kvaratskhelia. Hij had een zware avond.”

De rechtspoot haalde in de ogen van The Telegraph wél een voldoende. Timber krijgt een 6 van de krant. “Hij leek in het begin doodsbang voor Kvaratskhelia, maar groeide in de wedstrijd en begon op een gegeven moment zijn duels te winnen. Hij moet vlekkeloos zijn in Parijs.”

Arsenal Insider geeft Timber een 4. “Een hele, hele moeilijke avond voor Timber, die een van zijn slechtste wedstrijden speelde voor Arsenal. Hij vond het moeilijk om tegen de PSG-sterren te spelen en maakte constant overtredingen.”