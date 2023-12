Woedende menigte wacht spelersbus Heracles op en eist vertrek Lammers

Een boze fanschare heeft de spelersbus van Heracles Almelo opgewacht na het verlies tegen Vitesse (2-0). Dat meldt RTV Oost. De fans schreeuwden om het vertrek van John Lammers en eisten terstond een gesprek met de trainer. Die gaf dat ze, terwijl alles werd gadegeslagen door de politie.

Heracles beleeft niet zijn beste fase. De Almeloërs verloren liefst zes van de laatste zeven wedstrijden, waaronder dus die in Arnhem.

Ook werden ze op beschamende wijze geëlimineerd door HHC Hardenberg in de TOTO KNVB Beker (2-0). Reden genoeg voor een deel van de aanhang om opheldering te vragen.

Zo'n honderd fans wachtten de spelersbus na afloop van het duel op bij Erve Asito. Daar schreeuwden ze teksten als 'Lammers rot op' en 'Schaam je kapot'.

Aanvoerder Justin Hoogma kwam daarop de bus uit, maar de fans wilden alleen genoegen nemen met een gesprek met Lammers. Na een tijdje aandringen gaf de oefenmeester ze hun zin.

Op de beelden is te horen hoe een deel van de fans rustig de dialoog aan gaat, terwijl een ander deel blijft roepen om het vertrek van Lammers. Vooralsnog is het onduidelijk hoe Heracles daar zelf in staat.

Door het verlies in GelreDome vindt de club zich momenteel op de veertiende plaats in de Eredivisie. De afstand tot de degradatiezone, waar Almere City de hoogst geplaceerde club is, bedraagt slechts twee punten.



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

