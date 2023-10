Woedende Højlund steekt tirade af: ‘Ongelooflijk respectloos, vooral hij daar'

Woensdag, 18 oktober 2023 om 14:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:33

Rasmus Højlund heeft geen goed woord over voor de verdedigers van San Marino. De aanvaller van Denemarken, afgelopen zomer aangetrokken door Manchester United, claimt dat diverse spelers dinsdagavond zelfs probeerden om zijn loopbaan voortijdig te beëindigen. Denemarken had het moeilijk tegen San Marino, maar zegevierde mede dankzij de openingsgoal van Højlund met 1-2.

De Deense spits deed na afloop zijn beklag bij TV2 uit zijn thuisland. "Ze begonnen met het roepen van vervelende dingen, en ik versta Italiaans", aldus Højlund, die afgelopen seizoen voor Atalanta uitkwam. "Daarna werd het duwen, slaan en ze grepen me soms ook hard vast." Volgens de Deense doelpuntenmaker gingen zijn tegenstanders duidelijk een grens over.

"San Marino had niets te verliezen en was ongelooflijk respectloos. Vooral hij daar", verwees de boze Højlund in de mixed zone naar diens bewaker Alessandro Tosi, die gelijktijdig een interview gaf. "Ze wisten maar al te goed dat ze net zo goed mijn carrière hadden kunnen ruïneren." Naast fysieke intimidatie was er volgens Højlund sprake van verbaal geweld.

"Ze zeiden op een gegeven moment zelfs: 'Wacht maar op de volgende actie' en 'we maken je kapot'. Dat waren een soort bedreigingen." De Deense spits incasseerde naar eigen zeggen elleboogstoten en een knie in zijn rug van Roberto Di Maio, die er goed vanaf kwam met geel. "Dat had niets meer met voetbal te maken en had volgens mij direct rood moeten zijn."

"De scheidsrechter had helaas helemaal geen controle over de wedstrijd. Ik weet nu nog niet hoe mijn rug morgen (woensdag, red.) voelt, maar ik heb wel een verleden met rugklachten. Dus dit maakt het allemaal wel extra frustrerend", besloot Højlund, die San Marino uitgerekend tegen Denemarken voor het eerst in bijna een jaar zag scoren.

Reactie San Marino

De door Højlund beschuldigde Tosi omschrijft de claim over onsportief gedrag als 'leugen'. "We hebben hem alleen verteld dat hij zich niet netjes gedroeg", zei de San Marino-verdediger in de mixed zone. "Wat hij deed was onnodig. Het is een hele sterke spits, maar hij was niet fair bezig."

"Ik ben mijn respect voor hem niet compleet verloren, maar verwacht wel beter gedrag, zeker als hij heeft gescoord", gaf Tosi mee aan de Deense aanvaller. Højlund scoorde kort voor rust namens Denemarken en legde demonstratief zijn vinger op zijn mond, tot onvrede van de internationals van San Marino.