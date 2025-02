Woede om arbitrale dwalingen in de Champions League: 'Het is een schandaal'

Thiago Scuro, algemeen directeur van AS Monaco, is ontevreden over de arbitrage die leiding had over het thuisduel met Benfica (0-1). Eerder op de woensdag baarde de scheidsrechter van Club Brugge - Atalanta Bergamo (2-1) opzien door het toekennen van een strafschop aan de thuisploeg.

Zodoende zijn de scheidsrechters opnieuw onderwerp van gesprek na de heenwedstrijden in de tussenronde van de Champions League. Scuro liet zich gaan in gesprek met Canal+. “We hebben na deze wedstrijd te veel over de arbitrage gesproken. Het is triest en teleurstellend.”

Scuro is van mening dat de beslissingen van scheidsrechter Maurizio Mariani en zijn assistenten een grote invloed hadden op de wedstrijd: “Het gebeurt voor de tweede keer dit seizoen en weer tegen Benfica. Het is triest voor het voetbal dat er zo uitgebreid over de fouten van de scheidsrechters wordt gesproken. Het arbitrageproces moet worden herzien.”

In de 52ste minuut ontving Al-Musrati een rode kaart van Mariani. Hij kreeg zijn tweede gele kaart wegens protesteren. De speler uit Libië vroeg om een kaart voor een overtreding van Álvaro Fernández op Breel Embolo. De linksback van Benfica werd echter niet bestraft, terwijl de middenvelder van Monaco juist de kaart kreeg.

Van Boekel

Tijdens de tussenronde van de Champions League lagen de arbiters al vaker onder vuur. Zo kreeg Club Brugge tegen Atalanta een discutabele strafschop, waardoor de Belgen de wedstrijd met 2-1 wonnen. Scheidsrechter Umut Teler wees naar de stip na een licht contactmoment en VAR Pol van Boekel keurde de beslissing van de Turkse arbiter goed.

Dit leidde tot een woedende Gian Piero Gasperini. De Atalanta-trainer noemde het waanzin: “Contactmomenten zijn tegenwoordig echt een drama. Met veel theater laten spelers zich vallen om een strafschop te versieren.” La Gazzetta dello Sport was vernietigend over de scheidsrechterlijke beslissing: “Een absurde strafschop, het is een schandaal.”

De controverse rond de arbitrage in zowel AS Monaco – Benfica als Club Brugge – Atalanta zorgen voor verhitte discussies in de voetbalwereld. De kritiek op de arbitrage blijft toenemen en de roep om consistentie wordt steeds luider. Monaco en Atalanta voelen zich benadeeld, maar krijgen volgende week tijdens de return de kans om zich te revancheren.