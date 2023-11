WK-ganger met 41 caps in Oranje afgeschreven: ‘Die gaat het EK niet halen’

Dinsdag, 21 november 2023 om 13:47 • Wessel Antes

Davy Klaassen gaat, als het aan Maarten Wijffels ligt, niet met Nederland naar EURO 2024 in Duitsland. De journalist van het Algemeen Dagblad heeft in de ochtendkrant van dinsdag een lijst van veertig namen opgenomen met spelers waaruit bondscoach Ronald Koeman kan kiezen. Arsenal-verdediger Jurriën Timber, die het EK mogelijk niet haalt vanwege zijn ernstige knieblessure, vormt als uitzonderingsgeval nummer 41. Klaassen (Internazionale) is volgens Wijffels een gepasseerd station voor Oranje.

De dertigjarige Klaassen liet Ajax afgelopen zomer achter zich voor een avontuur bij Inter. In Milaan komt de Hilversummer er tot dusver nauwelijks aan te pas. Klaassen speelde pas 72 officiële minuten voor i Nerazzurri, verdeeld over 5 optredens. Koeman liet Klaassen tijdens de afgelopen drie interlandperiodes links liggen.

In de AD Voetbalpodcast bespreekt Wijffels, aan de hand van zijn artikel, de opties voor Koeman. De journalist stelt dat Oranje een type als Thomas Müller (Bayern München) nodig heeft. “Een speler die weet wanneer je de extra aanvaller kunt worden en wanneer je de extra middenvelder kan zijn.”

Klaassen gaat die rol in ieder geval niet meer vervullen, zo concludeert Wijffels. “Hij snapt dat spel, maar Klaassen is reserve bij Inter en zit niet meer in die lijst van veertig namen. Die gaat het EK niet halen.” Wijffels denkt dat Tijjani Reijnders, speler van Inter-rivaal AC Milan, Klaassen mogelijk gaat opvolgen op het EK.

“Ik denk dat Reijnders dat zou kunnen”, aldus Wijffels. “Dat is toch een soort box-to-box-middenvelder. Maar je gaat ook kijken naar de vorige periode van Koeman, want dat zijn interessante dingen. Toen was Wijnaldum die man die pendelde. Hij had die dynamiek ook.”

Wijffels zou Reijnders graag een keer zien als ‘nummer 10’. “Ik zou dat weleens willen zien in maart, bijvoorbeeld tegen Duitsland, dat Reijnders een positie verder naar voren speelt.” Ook Ryan Gravenberch (Liverpool) is een goede optie volgens Wijffels. “Hij blijft ook een speler met een geweldig potentieel en niet kansloos voor het EK.”

Belangrijk op het WK

Klaassen kon onder voormalig bondscoach Louis van Gaal liefst driemaal rekenen op een basisplaats tijdens het WK in Qatar. Tijdens de openingswedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) moest hij nog genoegen nemen met een korte invalbeurt, waarin hij de tweede Nederlandse treffer voor zijn rekening nam. Tegen Ecuador (1-1) en Qatar (2-0 winst) gaf Klaassen een assist.

In totaal speelde Klaassen tot dusver 41 interlands voor Oranje, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 7 assists. Van Gaal was overigs ook de bondscoach die de Ras-Ajacied in 2014 op 21-jarige leeftijd liet debuteren in het Nederlands elftal.