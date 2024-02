Winterse deal Feyenoord voor Rodríguez geklapt: 1908.nl weet belangrijkste reden

Feyenoord maakt deze winter geen werk meer van de komst van Luciano Rodríguez, zo meldt 1908.nl. ‘Vanuit het Maasgebouw’ is gezegd dat de Rotterdammers ‘simpelweg in tijdnood zijn gekomen’. Feyenoord had al wel een principeakkoord bereikt met de Uruguayaanse vleugelaanvaller. Overeenstemming met Liverpool FC uit Montevideo werd echter niet bereikt.

1908.nl schreef afgelopen maandag dat Feyenoord, mocht het noodzakelijk zijn, bij machte was om Rodríguez in het buitenland medisch te keuren. Woensdag bleek dat de aanvaller toch naar Nederland zou vliegen bij een akkoord tussen Feyenoord en Liverpool FC. Zover kwam het dus niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“De Rotterdammers hebben woensdag- op donderdagnacht tot in de late uurtjes gepoogd om de Uruguayaanse aanvaller over te laten komen richting Nederland, maar de tijd begon dusdanig te dringen dat het niet meer tot een deal kon komen”, aldus 1908.nl. Richting Zuid-Amerika reizen met een delegatie uit Rotterdam bleek ook geen optie.

Feyenoord blijft in Rodríguez geïnteresseerd, maar beseft naar verluidt ook dat zijn zomerse komst knap lastig en waarschijnlijk ‘zelfs onhaalbaar’ gaat worden. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 4,5 miljoen euro. Deze zal in de komende maanden alleen maar verder stijgen.

River Plate is eveneens in de markt voor Rodríguez. Doordat de transferwindow in Argentinië pas op 18 februari sluit kan el Millonario de komende 2,5 week een nieuwe poging wagen om de veelzijdige aanvaller in te lijven. River Plate bracht eerder al tevergeefs een bod van zeven miljoen euro voor zestig procent van de rechten op Rodríguez uit.

Feyenoord heeft nog tot donderdag 23:59 uur om een alternatief te vinden. Woensdag werden de Rotterdammers in verband gebracht met Couhaib Driouech. Vanuit de staf is er geopperd om het bestuur te laten informeren naar de linksbuiten van Excelsior. Tot een concreet voorstel is het alleen nog niet gekomen. De verwachting is dat PSV donderdag in ieder geval nog een laatste poging voor Driouech gaat wagen.

Volgens 1908.nl worden er ‘intern vraagtekens gezet’ bij de informele toenadering voor Driouech door Feyenoord. De Stadionclub heeft op de vleugels nog voldoende opties, al bleek de afgelopen weken dat zij niet allemaal even goed renderen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties