Winston Bogarde is lovend: ‘Op zijn beste positie kan hij Ajax veel geld opleveren’

Jorrel Hato kan Ajax veel geld opleveren, zo beweert individuele trainer en mentor Winston Bogarde in gesprek met Voetbal International. Wel is de Nederlandse coach van mening dat de achttienjarige linkspoot uit Rotterdam centraal in de defensie moet spelen.

Na zeven jaar bij Ajax en een kortstondig avontuur als assistent-trainer bij Adana Demirspor in Turkije staat Bogarde nu op eigen benen als trainer. Onder meer Ryan Flamingo, Hato en Matthijs de Ligt staan regelmatig op het veld met de voormalig international om defensief wat bij te leren.

Volgens Bogarde is het belangrijk dat clubs hun spelers de kans geven om extra te trainen. “Als we het over Jorrel hebben: ze mogen bij Ajax blij zijn dat ik met hem aan de slag ben. Iedereen mag toch bezig zijn met in jezelf investeren en jezelf verder ontwikkelen?”

Bogarde heeft een hoge pet op van Hato. “Het bijzondere aan Jorrel is dat hij op zeventienjarige leeftijd bij Ajax al een stabiele factor was. Als een van de weinigen, in een ploeg die totaal niet draaide.”

“En als linksback doet hij het nu ook prima. Terwijl dat zijn positie niet is. Links centraal achterin is Hato een van de grootste talenten in Europa. Als Jorrel zich goed doorontwikkelt op zijn beste positie, kan hij Ajax veel geld opleveren”, aldus Bogarde. “Als linksback kan hij weer andere dingen leren en het belangrijkste is dat hij speelt. Als hij uiteindelijk maar weer terugkeert in het centrum.”

Volgens Transfermarkt is Hato (30 miljoen euro) na Brian Brobbey (35 miljoen euro) de meest waardevolle speler van Ajax. In de Johan Cruijff ArenA ligt de vijfvoudig international van het Nederlands elftal nog tot medio 2028 vast.

Ondanks zijn leeftijd speelde Hato al 85 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Namens het beloftenelftal kwam hij eerder al tot dertien officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.