Wim Kieft ziet gemiste kans voor Feyenoord: ‘Hij is ongetwijfeld interessant’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 21:25 • Wessel Antes • Laatste update: 23:06

Wim Kieft is van mening dat Feyenoord Thijs Dallinga had moeten oppikken bij Excelsior. Dat laat de voormalig topspits optekenen in zijn column voor De Telegraaf. De Amsterdammer ziet dat Arne Slot ieder seizoen kiest voor twee spitsen die met elkaar kunnen concurreren, en is van mening dat Dallinga perfect in zo’n traject had gepast. De 22-jarige Groninger excelleert dit seizoen bij Toulouse. Bij Feyenoord nemen Santiago Giménez en Danilo de honneurs waar in de punt van de aanval.

Kieft wijdt zijn wekelijkse column aan spitsen Sydney van Hooijdonk, Brian Brobbey en Dallinga. Met name over laatstgenoemde is hij momenteel erg positief. “Dallinga vindt het doel heel gemakkelijk bij een middenmoter in Frankrijk, terwijl hij niet het fysiek bezit van veel verdedigers die hij tegen het lijf loopt in de Ligue 1. Die weerstand maakt Dallinga beter. Als een trainer het dan in je ziet zitten en je laat staan als je twee wedstrijden niet scoort, dan kan je groeien. Bij Toulouse heeft Dallinga zo iemand gevonden met trainer Philippe Montanier.” In Frankrijk ligt Dallinga vast tot medio 2026. Toulouse nam de spits vorige zomer voor 2,5 miljoen euro over van Excelsior.

Kieft is van mening dat Dallinga van toegevoegde waarde had kunnen zijn in de Eredivisie. “Het is sowieso knap als je je vanuit het tweede van FC Groningen en een jaartje Eerste Divisie bij Excelsior staande weet te houden op het hoogste niveau in Frankrijk. Terugkijkend hebben ze zeker bij FC Groningen zitten slapen en misschien ook wel bij Feyenoord. Ieder seizoen is het een spitsentombola bij Arne Slot – Cyriel Dessers/Bryan Linssen en Santiago Giménez/Danilo – terwijl Dallinga onder de rook van De Kuip aan de lopende band scoorde. Ongetwijfeld kan hij interessant zijn voor Nederlandse (sub)topclubs.”

Dallinga wist afgelopen weekend de Coupe de France binnen te slepen met zijn club. Na 38 wedstrijden voor Toulouse staat de rechtspoot op achttien doelpunten en drie assists. Volgens Transfermarkt is hij inmiddels zeven miljoen euro waard. Dallinga’s naam wordt steeds vaker in verband gebracht met het Nederlands elftal, dat nog op zoek is naar een spits voor de toekomst. Tijdens de vorige interlandperiode zat de Toulouse-spits nog bij Jong Oranje, voor wie hij in vier oefeninterlands nog niet trefzeker was.