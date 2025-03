Wim Kieft hoort Perisic, Lang en Til dingen zeggen die het ergste doen vrezen voor PSV

Wim Kieft zit wat betreft de toekomst van Peter Bosz bij PSV op één lijn met René van der Gijp. De columnist van De Telegraaf vindt namelijk ook dat de spelersgroep na de winterstop enorm veel steken laat vallen, en dat niet de trainer alle schuld moet krijgen.

''Bij PSV moeten ze het probleem van twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles en de afgang tegen Arsenal zoeken bij de spelers'', zo oordeelt Kieft in duidelijke bewoordingen in zijn bijdrage van vrijdag.

''Als je Ivan Perisic, Noa Lang of Guus Til hoort vertellen dat PSV niet als team opereert en niet iedereen het vuile werk voor elkaar wil opknappen, weet je hoe laat het is'', constateert de oud-aanvaller dat er iets structureel mis is bij de weggezakte Eindhovense topclub.

''Dan wordt het voor iedere coach moeilijk. Of je nu Peter Bosz heet, Arne Slot of Francesco Farioli. Daarom zou het belachelijk zijn om Bosz de laan uit te sturen, al weet iedereen dat zoiets voor een clubleiding vaak het gemakkelijkst is'', weet Kieft hoe het doorgaans werkt in de opportunistische voetbalwereld.

Kieft weet dat PSV en Bosz onder hoogspanning staan in aanloop naar het bezoek van sc Heerenveen aan het Philips Stadion. De Friezen wonnen eerder dit seizoen op eigen veld met 1-0 van de nummer twee in de Eredivisie.

''Want dat PSV met alle aanwezige kwaliteiten geen kampioen wordt is een miskleun, maar zelfs geen tweede worden zou een regelrechte afgang zijn'', waarschuwt Kieft PSV voor nóg slechtere tijden in Eindhoven.

PSV heeft een redelijk comfortabele voorsprong van zes punten op nummer drie FC Utrecht, met nog tien speelronden te gaan. De ploeg van Bosz krijgt eind maart bezoek van Ajax en gaat nog op bezoek bij Feyenoord.