Wim Jonk gaat in op rechtszaken: ‘Of ik Carel Eiting straks een hand ga geven?’

Zondag, 3 september 2023 om 10:26 • Lars Capiau • Laatste update: 11:55

Wim Jonk is zeer ontevreden over de afloop van de arbitragezaken omtrent Carel Eiting, zo vertelt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. De technisch manager van FC Volendam baalt dat er in de tweede zaak niet gezien is dat er 'een spel' gespeeld is en waarschuwt dat de uitspraak een gevaarlijk precedent schept.

"Of ik Carel straks een hand ga geven als ik hem zie? Dat lijkt me stug", steekt Jonk van wal. De Volendammers spelen zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Twente, de club waar Eiting naar trok. "Wij zijn twee keer voor de arbitrage gedwongen en dan zie je dat er een groot spel is gespeeld tussen Eiting en FC Twente", vervolgt de technisch manager.

??? Wim Jonk is teleurgesteld in de gang van zaken rondom het vertrek van Carel Eiting: "Hij laat de supporters, de club en zichzelf in de steek" — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2023

"Ik vind het heel slecht hoe deze arbitrage het heeft opgepakt, want de eerste arbitrage heeft heel goed gezien dat er een spel werd gespeeld", vertelt Jonk. Bij de eerste arbitragezaak werd FC Volendam nog in het gelijk gesteld. Na dat eerste vonnis deed FC Volendam een tegenvoorstel aan de Tukkers, die niet verder wilden gaan dan een bod van één miljoen euro.

"Uiteindelijk komt er een vonnis en dan probeer je er met elkaar op een billijke manier uit te komen. Toen heeft Volendam een tegenvoorstel gedaan van 1,25 miljoen. Dat werd meteen door Twente van tafel geveegd en een dag later zit je bij de arbitrage. Dat riekt voor mij gewoon naar een spel", zo klinkt de oud-international, die vindt dat de zaak een gevaarlijk precedent schept. "Als je dit soort dingen kan doen, met Twente die achter onze rug om met spelers praat, wat de KNVB verbiedt... Dat vind ik heel schadelijk voor het voetbal."

Eiting

Jonk is al met al zeer teleurgesteld in de houding van de vertrokken Eiting. "Waar ik als trainer moeite mee heb is dat je de hele voorbereiding meedoet en dan op de dag van de wedstrijd beslist dat je ziek bent. Dat vind ik geen leiderschap. Dan laat je mensen in de steek. Zo hoort het niet. Je moet altijd je voeten laten spreken. Hij laat daardoor de supporters, de club en ook zichzelf in de steek", aldus de 'td' van Volendam.