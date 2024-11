Willem van Hanegem geeft 3 redenen waarom hij het nog altijd niet ziet zitten in Ajax-trainer Francesco Farioli

Willem van Hanegem denkt dat PSV de kracht van Ajax heeft onderschat, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers versloegen in vier dagen tijd zowel Feyenoord als PSV en mogen daarom spreken van een een absolute topweek. Desondanks heeft De Kromme nog steeds geen al te hoge pet op van trainer Francesco Farioli, terwijl Davy Klaassen juist op complimenten kan rekenen.

Van Hanegem stelt dat Ajax tot twee keer toe werd onderschat. “Ze (Feyenoord en PSV, red.) hebben er zelf voor gezorgd dat ze in Amsterdam opeens weer over de landstitel mogen praten. Door het afgelopen seizoen denkt iedereen toch dat Ajax wel te pakken is, maar de praktijk blijkt anders.”

De Kromme trekt echter in twijfel of het succes van Ajax te danken is aan Farioli. Hij vindt het gedurfde keuzes om van Kian Fitz-Jim en Youri Baas, vorig seizoen nog actief bij respectievelijk Excelsior en NEC, belangrijke spelers te maken. Desondanks uit hij ook meerdere punten van kritiek op de Italiaan.

“Kijk, ik heb persoonlijk niet veel met een trainer die om gele kaarten vraagt”, stipt Van Hanegem zijn eerste punt van kritiek aan. “Of met een trainer die zegt dat hij moet huilen als Steven Berghuis een minuutje het woord neemt voor Feyenoord tegen Ajax”, vervolgt hij.

“En al helemaal niet met een trainer die half uit een bus hangend na een overwinning tegen Feyenoord schreeuwt dat de spelers in diezelfde bus zouden willen sterven voor die fans. Los van het feit dat het helemaal niet zo is, is het mij iets te veel inspelen op het gevoel van die mensen”, zo schrijft een geïrriteerde Van Hanegem.

Toch is er ook ruimte voor positiviteit richting Ajax. “Ajax krijgt een enorme duw in de rug van deze week, dat is duidelijk. Davy Klaassen moest anderhalf jaar geleden maar weg uit Amsterdam, maar is nu toch gewoon weer bepalend voor Ajax, dat is knap. Dat doelpunt dat hij maakte, dat was altijd al zijn handelsmerk. Opduiken in het zestienmetergebied en koppen.”

Van Hanegem stelt tenslotte dat ze bij PSV eens in de spiegel moeten kijken en moeten stoppen met naar anderen wijzen. “Er is altijd wel wat, maar PSV won nog geen enkele wedstrijd met echte tegenstand. Dáár moeten ze zich druk om maken.”