Joël Piroe wil vlammen in de Premier League: 'Als dat lukt, kunnen ze niet meer om mij heen'

Joël Piroe (25) heeft een fantastisch jaar achter de rug bij Leeds United. De topscorer van het Championship is komend seizoen te bewonderen in de Premier League. Voetbalzone sprak de goaltjesdief op een bijzondere plek.

Door Wessel Antes en Sydney Jordan

In de Nijmeegse kapperszaak Black and White Special valt één hoek direct op. Achterin de kapsalon is een klein museum gebouwd met allerlei prijzen, shirts en foto’s uit de jeugdjaren van Piroe. “Dit is de plek waar ik echt ben opgegroeid en zal voor altijd een speciale plaats zijn.”

Vader Jimmy kwam op vierjarige leeftijd vanuit Suriname naar Nederland. Daar vond hij de liefde met Jolanda. Samen vormen zij al jarenlang een goed kappersteam. “Daar heb ik veel respect voor. Als je zo’n stap maakt en 25 jaar later nog steeds zo gelukkig kunt zijn samen, dan is dat een mooi voorbeeld voor mijzelf.”

“Zij leven samen hun droom. Ik moet ook niet bang zijn om mijn dromen achterna te gaan”, zegt Piroe, die tot zijn tiende gold als een groot talent in wedstrijdzwemmen. De Wijchenaar deed succesvol mee aan verschillende regionale en landelijke kampioenschappen, maar koos uiteindelijk voor voetbal.

Vaderschap

Op jonge leeftijd wordt Piroe gescout door Feyenoord. Samen met zijn vader rijdt hij honderden keren vanuit Gelderland naar Varkenoord en terug. In die tijd volgde hij VWO. “Mijn vader zei altijd dat als je ergens aan begint, je het ook af moet maken. Dat probeer ik nu altijd te doen.”

Vader Jimmy, die ook aanwezig is in de kapperszaak, gaf voor het interview al aan dat de mindere schoolprestaties van Piroe de reden waren voor zijn vertrek bij Feyenoord. Na zijn overstap naar PSV kwam de nadruk weer meer te liggen op school en uiteindelijk haalde Piroe zijn VWO-diploma.

Inmiddels is Piroe zelf trotse vader van Jamil. Dit jaar verwacht hij samen met zijn vriendin Naomi Pattiwael, voormalig speelster van PSV, hun tweede zoon. “Het heeft de dynamiek thuis wel veranderd. Ik ben niet meer de koning in huis, maar onze kleine man is de koning”, lacht Piroe.

“Maar het brengt vooral enorm veel vreugde met zich mee. Ook als ik een mindere periode heb op het veld. Wanneer ik thuiskom, vergeet ik alles weer als ik die kleine glimlach zie. Ik hoop dat hij mijn passie voor voetbal ook overneemt.”

Leeds

Een tweede zoon op komst, de titel met Leeds en topscorer van het Championship. Eigenlijk kan 2025 al niet meer stuk voor Piroe. “Als ik één woord zou mogen kiezen, dan zou ik gaan voor spectaculair.”

“We kwamen uit een seizoen waarin we een tegenslag hadden gehad, met de verloren play-off finale. Op de eerste dag van pre-season hebben we uitgesproken dat we absoluut niet opnieuw play-offs wilden spelen. Het was een heel lang seizoen, maar eigenlijk voelden wij al vanaf de kerstperiode dat wij deze lijn zouden doortrekken”, aldus Piroe. “We hadden geen twijfel meer.”

Piroe speelde in totaal vier seizoenen op het tweede niveau van Engeland. Namens Swansea City en Leeds United staat de teller op 73 doelpunten in het Championship. Niemand scoorde in de afgelopen vier jaar meer doelpunten in deze lastige competitie dan de Nederlandse spits.

Komend seizoen gaat voor Piroe een wens in vervulling: spelen in de Premier League. Moeten Nederlandse groundhoppers een bezoekje brengen aan Leeds? “Dat spreekt voor zich. Als je echt wil meemaken wat knotsgekke Engelse voetbalfans zijn, dan moet je zeker naar Elland Road komen. Tijdens iedere thuiswedstrijd zit het stadion vol en is de passie te voelen.”

Na een fantastisch kampioensfeest in Leeds zocht Piroe de rust op in Japan en Nederland. “Ik verwacht wel dat alles net iets extremer is geworden. Er zullen meer fans ons aanspreken om een praatje te maken, of voor een foto. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat verschil ook al in Nederland merk.”

Ook onder Nederlandse voetballiefhebbers is Piroe zijn naam dus steeds meer aan het vestigen. Is het Championship een onderschatte competitie in zijn geboorteland? “Ik denk het persoonlijk wel. Inmiddels is er misschien iets meer bekendheid voor de competitie, maar voor mijn gevoel ligt met name de snelheid en intensiteit hoger dan in de Eredivisie. Ik denk dat Leeds zeker mee zou kunnen vechten in de top vier.”

Nederlands getinte Premier League

De naam van Piroe wordt door Nederlandse analisten steeds vaker gelinkt aan Oranje. “Dat is natuurlijk een hele eer en altijd leuk om te horen. Voor mij ligt de prioriteit momenteel nog bij clubvoetbal en interlandvoetbal zou een bonus zijn.”

“Ik wil niet te veel zeggen over of ik het terecht of onterecht vind dat mijn naam nu meer genoemd wordt. Als je in het Championship speelt, weet je dat er minder naar je gekeken wordt. Maar natuurlijk is het leuk om te horen dat je niet vergeten wordt”, aldus Piroe. “Ik denk dat als ik mezelf in de Premier League laat zien, ze niet meer om mij heen kunnen.”

In de prestigieuze competitie komt Piroe in ieder geval een aantal Oranje-internationals tegen. “Ik ben benieuwd naar de sfeer op Anfield. Die wedstrijd is natuurlijk extra leuk door het Nederlandse tintje, met mijn oude teamgenoot Cody.”

Piroe verwacht veel van zichzelf op het hoogste niveau van Engeland. “Ik wil belangrijk zijn voor het team en zoveel mogelijk scoren. Ik wil niet te hard van stapel lopen, maar ik hoop op minimaal vijftien goals.”

In de zomer van 2026 staat het WK op het programma. Piroe heeft het toernooi nog niet omcirkeld als doelstelling. “Ik wil dat niet per se een doel noemen, maar eerder een hele mooie beloning. Als ik mezelf daadwerkelijk kan laten zien komend seizoen en echt een toegevoegde waarde zou zijn, dan is dat de beloning.”