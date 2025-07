Estavana Polman zet deur plotseling op een kier in relatie met Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart en Estavana Polman leken het erover eens dat trouwen geen optie meer was, maar mogelijk is er toch verandering gekomen in dat standpunt. De handbalster vertelt nu namelijk in gesprek met Beau Monde dat de kans bestaat dat ze in het huwelijksbootje gaan stappen, terwijl dat eerder niet aan de orde was.

In november vorig jaar onthulde Van der Vaart in het programma Sterren op het Doek van Omroep Max dat Polman het niet zit zitten om te trouwen, omdat de oud-middenvelder ‘het al een keer verkloot heeft’ (met Sylvie Meis, red.).

Nu lijkt Polman er toch voor open te staan om de relatie met haar partner te formaliseren. Bij Beau Monde vertelt de topsporter dat trouwens een optie is als ‘het straks allemaal goed voelt en we een huisje hebben in Nederland’.

“Let’s see”, reageert ze op de vraag over trouwen. “Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland... We hebben geen haast”, zegt Polman. “We zijn negen jaar samen en hartstikke gelukkig, maar we zijn nu vooral druk met andere dingen.”

Sinds 2016 zijn Van der Vaart en Polman samen. Ze hebben samen een dochter en het gezin is woonachtig in Boekarest, Roemenië.

Van der Vaart reist wekelijks op en neer naar Nederland om analyses rond wedstrijden van het Nederlands elftal en de Eredivisie te verzorgen in diverse programma's.

Hate it or love it, maar het privéleven van de (oud-)voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.