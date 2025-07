Feyenoord koopt keeper uit het buitenland, die plotseling gewoon Nederlands spreekt

Haakon Bleken Norda speelt de komende drie seizoenen bij Feyenoord. De zestienjarige keeper uit Noorwegen wordt voor ruim 400.000 euro overgenomen van Hamarkameratene Fotball.

Via de clubwebsite reageert Bleken Norda op zijn transfer. “Het voelt ontzettend goed om hier bij Feyenoord een profcontract te ondertekenen.”

“De afgelopen periode heb ik veel positieve indrukken opgedaan en kwam ik er al snel achter dat ik goed bij de club pas. Ik ben met open armen ontvangen en ben zeer trots dat ik vanaf nu het shirt van Feyenoord mag dragen”, aldus Bleken Norda.

Bleken Norda is een drievoudig international van Noorwegen Onder 16. De 1,98 meter lange goalie zat ondanks zijn leeftijd al meerdere keren op de bank bij HamKam, dat uitkomt op het hoogste niveau van Noorwegen.

Feyenoord is zeer overtuigd van Bleken Norda, die niet eens een proefperiode onderging in Rotterdam-Zuid. Normaliter is dat wel gebruikelijk voor buitenlandse talenten die tekenen in De Kuip.

Hoewel Bleken Norda bij HamKam al regelmatig onderdeel uitmaakte van de wedstrijdselectie, voegt hij zich in eerste instantie bij Feyenoord Onder 17.

Nederlandse vader

Het meest opvallende aan de presentatie van Bleken Norda, is dat hij blijkbaar ook in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit. Online was dat eerder niet terug te vinden. “Ik heb een Noorse moeder, maar mijn pa is Nederlands.”

“Hij spreekt meestal Nederlands thuis en mijn moeder in het Noors. Ik ben tweetalig opgevoed en heb twee paspoorten”, verduidelijkt Bleken Norda.