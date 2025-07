Totale verbijstering om negeren potentieel Huijsen: 'Hij is toch niet zomaar ineens goed?'

Dean Huijsen lijkt probleemloos te integreren bij Real Madrid, dat de centrumverdediger deze zomer voor 60 miljoen euro overnam van Bournemouth. De pas twintigjarige mandekker is daarnaast uitgegroeid tot international van Spanje en lijkt hard op weg naar een basisplaats op het WK van 2026.

Huijsen werd in 2021 opgepikt in Juventus, al bleef een definitieve doorbraak uit. Na een verhuurperiode bij AS Roma volgde voor 15 miljoen euro de stap naar Bournemouth. Na een sterk seizoen in de Premier League volgde de droomtransfer naar Real Madrid.

Fabio Capello, voormalig speler en trainer van Juventus, baalt ervan dat Huijsen maar zo kort in Turijn te bewonderen was. ''Het verbaast me dat Juve het overduidelijke potentieel van deze jongen niet op waarde heeft geschat. Huijsen kan toch niet zomaar ineens goed zijn geworden?'', vraagt de coach in ruste zich af tegenover La Gazzetta dello Sport.

''Als hij op zijn twintigste voor Real Madrid speelt, is hij des te meer een Juventus-speler'', voegt de oud-trainer van onder meer Real Madrid zich hardop af.

Capello, in het seizoen 2006/2007 trainer van Real Madrid, kijkt nog steeds graag naar zijn oude ploeg. ''Vinícius Júnior, Kylian Mbappé en Jude Bellingham kunnen allemaal de Ballon d'Or winnen.''

De toptrainer van weleer is daarnaast lovend over Carlo Ancelotti, die Real Madrid inruilde voor de Braziliaanse nationale ploeg. ''Velen zeiden dat Ancelotti uitsluitend op individueel talent vertrouwt, maar hij is er juist uitstekend in geslaagd het talent van zijn spelers te benutten.''

''Nu zullen we zien hoe Xabi Alonso gaat presteren. Want hij heeft zeker de persoonlijkheid om in Madrid te slagen'', aldus de hoopvolle Capello.