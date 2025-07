Luciano Valente dient na aankomst bij Feyenoord direct een verzoek in

Luciano Valente is woensdag gepresenteerd bij Feyenoord. De 21-jarige middenvelder gaat in De Kuip spelen met rugnummer 40. De Rotterdammers laten weten dat dit op eigen verzoek is.

De jeugdinternational van het Nederlands elftal kiest voor het rugnummer dat hij droeg tijdens zijn debuut bij FC Groningen. In het afgelopen seizoen droeg Valente nummer 10 bij de Trots van het Noorden.

Rugnummer 40 voor Valente lijkt al definitief te zijn. Recordaanwinst Sem Steijn begint de voorbereiding met 24, maar gaat mogelijk nog switchen.

Valente is na Steijn (overgenomen van FC Twente) de tweede versterking voor het middenveld van Feyenoord. Het is goed mogelijk dat er naast Antoni Milambo (nadert een transfer naar Brentford) nog een aantal middenvelders vertrekken.

Via de clubwebsite geeft Valente een eerste reactie op zijn transfer. “Eindelijk is het officieel. Voor mij -en ook voor mijn familie- is er altijd maar één optie geweest vanaf het moment dat Feyenoord zich meldde. Hier wilde ik naartoe.”

“Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat het nu zover is. Ik zie Feyenoord als één grote familie van buitenaf. Toen ik hier als speler in Groningen-shirt kwam wist ik niet wat ik meemaakte in De Kuip, ik ben heel blij dat ik nu vóór die mensen mag gaan spelen”, aldus Valente.

Valente krijgt nu eerst vrijaf, daar hij met Jong Oranje deelnam aan het EK. “Ik vind het bijna jammer dat ik nog op vakantie moet, want ik kan niet wachten om te beginnen en van waarde te zijn. Ik kijk nu al enorm uit naar de duels in de voorrondes van de Champions League. Ik hoop hier mooie herinneringen te maken met z’n allen.”