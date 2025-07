RTL Boulevard belt Keje Molenaar over AnneKee en Matthijs de Ligt en krijgt hele duidelijke reactie

Het einde van het korte sprookjeshuwelijk tussen Matthijs de Ligt en zijn vrouw AnneKee werd maandagavond besproken in RTL Boulevard. Wat duidelijk is, is dat niemand uit de familie een reactie wil geven op de recente berichtgeving in de Engelse en Nederlandse media.

Het grootste juicekanaal van Nederland, Reality FBI, meldde onlangs al dat de verdediger van Manchester United gaat scheiden. Er was al langere tijd hommeles tussen Matthijs en AnneKee, maar de relatie is nu écht voorbij.

Inmiddels is het nieuws overgenomen door grote media als The Sun, RTL Boulevard en Shownieuws. Presentator Luuk Ikink heeft navraag gedaan.

“Kennelijk is het zo dat beide interesses niet meer bij elkaar horen. Dat lijkt in ieder geval het geval te zijn. Helemaal zeker weten we het niet, want niemand neemt de telefoon op”, vertelt Ikink.

Ikink kreeg alleen Keje Molenaar, de vader van AnneKee, aan de lijn. “Hij nam nog wel de telefoon op, maar nadat hij het woord ‘Boulevard’ hoorde hing hij op. Tuut!”

“Dit krijgt vast een gevolg. Op een gegeven moment zullen ze wel iets laten horen”, besluit Ikink.

De Ligt is momenteel zonder AnneKee op Ibiza. Het huwelijk van de voormalig Ajacied heeft niet lang geduurd. Hij trouwde namelijk op 9 juni 2024 met AnneKee.