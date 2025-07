‘Yolanthe houdt schijn op voor Wesley Sneijder en heeft al anderhalf jaar relatie met deze nieuwe man’

Yolanthe Cabau heeft sinds anderhalf jaar een nieuwe relatie, zo weet RealityFBI dinsdag te melden. Volgens de berichtgeving van het grootste juicekanaal van Nederland woont Yolanthe in hetzelfde complex met naar nieuwe liefde, Matthijs Metzemaekers, en dat heeft ze al die tijd geheim gehouden voor Sneijder.

Volgens de bron ‘draait er al anderhalf jaar een jonge ondernemer mee in het leven van Yolanthe’. “Hij staat bekend als ondernemer onder de veertig, met een vermelding in de quote. Zijn vermeende rol en de omvang van zijn steun aan haar is vooralsnog onbekend.”

“Mensen uit het complex waar Matthijs en Yolanthe wonen, vertellen dat het duo op verschillende verdiepingen een pand heeft. Zodra Wesley langskomt zou Yolanthe beneden blijven om de schijn op te houden”, zo klinkt het.

“Bronnen beweren dat Wesley nog altijd denkt dat Yolanthe alleen woont en hij zou niets weten van deze situatie”, zo klinkt het bericht.

Opvallend genoeg liet Sneijder onlangs in het programma Het waren twee fantastische dagen nog weten dat hij er ‘geen vrede mee zou hebben’ als Yolanthe een nieuwe vriend zou krijgen.

“Dat is nu niet zo. Maar ik zou er geen vrede mee hebben. Ik zou het wel accepteren. Dat is wat anders”, vertelde Sneijder onlangs.

Hate it or love it, maar het privéleven van de (oud-)voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.