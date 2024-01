Elftal van de Week: koploper Willem II weer hofleverancier na monsterzege

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zaterdag en maandag werden acht wedstrijden afgewerkt in speelronde 21 van het seizoen, waarin veel doelpunten vielen.

Het doel wordt deze week door Niek Schiks. De talentvolle doelman van Jong PSV verrichtte tegen FC Den Bosch (2-2 gelijkspel) maar liefst zeven reddingen, wat hem een plek in het Elftal van de Week heeft opgeleverd.

Willem II ging ook in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar verder waar het vorig jaar gebleven was. Er werd met 0-5 gewonnen op bezoek bij TOP Oss. Daarmee staan er drie spelers van de koploper in het Elftal van de Week.

Tommy St. Jago is de rechtsback deze week. Ringo Meerveld, verkozen tot beste talent van de tweede periode, was goed voor twee doelpunten en verdubbelde daarmee zijn totaal. Jeremy Bokila bekroonde zijn basisplaats met eveneens twee doelpunten. Het was de vierde keer dit seizoen dat Bokila twee doelpunten in één wedstrijd maakte.

ADO Den Haag maakte er thuis tegen De Graafschap een spektakelstuk van (5-3 overwinning). Zowel Joel Ideho als Daryl van Mieghem waren goed voor één goal en één assist en verdienen daarmee een plek in het Elftal van de Week.

Basar Önal maakte namens De Graafschap drie goals in zijn laatste vier KKD-duels en was tegen ADO Den Haag de speler met de meeste gecreëerde kansen (4) en de meeste geslaagde passes eindigend in het aanvallende derde (12).

Elftal van de Week: Niek Schiks (Jong PSV); Tommy St. Jago (Willem II), Joshua Mukeh (Jong FC Utrecht), Antef Tsoungui (FC Dordrecht), Simon Janssen (VVV-Venlo); Daryl van Mieghem (ADO Den Haag), Ringo Meerveld (Willem II), Basar Önal (De Graafschap), Joel Ideho (ADO Den Haag); Jeremy Bokila (Willem II), Roberts Uldrikis (SC Cambuur).

