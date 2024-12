Willem II vliegt uit de TOTO KNVB Beker na blamage tegen amateurs van vv Noordwijk

Willem II heeft een zeer pijnlijke avond beleefd in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De nummer elf van de Eredivisie trad met een flink gewijzigde ploeg aan tegen de amateurs van vv Noordwijk, uitkomend in de Tweede Divisie, en betaalde daarvoor de prijs: 2-1.

Willem II begon opvallend genoeg met een elftal dat grotendeels bestond uit wisselspelers. Onder meer Ringo Meerveld, Jeremy Bokila, Amine Lachkar en Thomas Didillon begonnen op de bank bij de Eredivisionist.

De Tilburgers kenden een dramatische start. Na nog geen twee minuten gaf de ploeg van trainer Peter Maes te veel ruimte weg aan de linkerkant. De voorzet van Sander Bosma kon er dan ook niet worden uitgehaald en Emiel Wendt knikte behendig binnen in de verre hoek: 1-0.

Marouane Bakour had slechts enkele minuten later al voor de 2-0 kunnen zorgen, maar zijn kopbal vloog net naast het doel van Willem II-goalie Connor van den Berg. Daarmee waren de gevaarlijke Noordwijkers nog lang niet klaar.

Willem II was in aanvallend opzicht onzichtbaar, terwijl Wendt tot tweemaal toe de kans kreeg om Noordwijk op 2-0 te zetten. Eerst werd hij op het allerlaatste moment gestuit; zijn volgende poging bleek een prooi voor Van den Berg.

Willem II drukte in de fase vlak voor rust nog even aan. Een treffer zat er echter niet in. Het schot van Emilio Kehrer was te zwak. Tommy St. Jago schoot even later van dichtbij over.

Het moest na rust anders voor Willem II, dat alleen niet kon voorkomen dat de Zuid-Hollanders hun voorsprong verdubbelden. Arantis Roep loste een slap schotje, dat toch te machtig bleek voor Van den Berg: 2-0.

Maes stuurde onder meer Lachkar, Meerveld en Bokila het veld in en dat sorteerde effect. Laatstgenoemde tekende na ruim een uur voor de 2-1, door van dichtbij binnen te tikken.

De Tilburgers gingen vervolgens vol in de aanval en creëerden de nodige mogelijkheden. Kehrer kwam het dichtst bij met een vrije trap die de paal trof. Het mocht echter niet meer baten voor de bezoekers, die zich nu volledig kunnen focussen op lijfsbehoud in de Eredivisie.