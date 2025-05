Willem II overleeft strafschoppenthriller tegen FC Dordrecht en houdt Eredivisie-droom levend

Willem II heeft zich zaterdag in een zenuwslopende wedstrijd tegen FC Dordrecht via strafschoppen weten te plaatsen voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De Tilburgers knokten zich terug na een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd en wisten FC Dordrecht met 3-2 te verslaan, waarmee de stand in evenwicht kwam. Het werd in de strafschoppenserie 5-4 voor Willem II, dat in de finale tegen Telstar zijn plek in de Eredivisie verdedigt.

De thuisploeg vloog uit de startblokken in Tilburg. Al in de derde minuut bracht Tommy St. Jago het publiek op de banken met een weergaloos afstandsschot. De verdediger liep de helft van Dordrecht op en poeierde de bal vanaf zo'n dertig meter in de kruising: 1-0.

Nog geen vijf minuten later volgde de 2-0. Een corner belandde via een kluts bij Jens Mathijsen, die de bal via zijn been tegen het net werkte, zonder dat hij het zelf helemaal leek te beseffen.

Dordrecht moest plots in de achtervolging, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. In de zeventiende minuut trok Jaden Slory de stand over twee wedstrijden weer gelijk. De van Feyenoord gehuurde aanvaller haalde verwoestend uit na een half afgeslagen corner en schoot de bal schitterend in de verre hoek: 2-1. Daarmee stond het over beide duels 3-3 en was alles weer mogelijk.

De intensiteit bleef hoog, maar ook de duels werden steviger. Na ruim een half uur kwamen Mathijsen en Dordrecht-speler Tabiri ongelukkig met de hoofden tegen elkaar. Beide spelers gingen naar de grond, waarbij vooral Mathijsen er niet goed aan toe was. Hij moest worden vervangen en zag, gehuld in tulband, verder vanaf de bank hoe zijn ploeg de draad weer oppakte.

Kort voor rust sloeg Willem II opnieuw toe. Na een vrije trap van Mohamed Lachkar kopte Thijs Oosting de bal knap in de verre hoek: 3-1. Daarmee hadden de Tilburgers hun marge van twee doelpunten hersteld en was Dordrecht opnieuw veroordeeld tot achtervolgen.

In de tweede helft ging Dordrecht nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Willem II hield stand. Hoewel ‘De Schapekoppen’ veel balbezit hadden en het spel zich steeds vaker op de helft van Willem II afspeelde, werd het zelden echt gevaarlijk. Een poging van Slory in de 50ste minuut strandde in de rug van ploeggenoot Haen, en daarna werd het vooral eenrichtingsverkeer zonder echte kansen.

Na het laatste fluitsignaal gingen de ploegen door naar de verlenging. Willem II-coach Aelbrecht maande zijn spelers tot kalmte, wetende dat er veel op het spel stond: de Eredivisie-status. In de eerste helft van de verlenging was het hoogtepunt bijna een eigen goal van St. Jago, die de bal verkeerd raakte bij een poging terug te koppen richting zijn doelman Didillon-Hödl. Willem II kwam heel goed weg, omdat de keeper de bal nog net kon wegtikken.

In de tweede helft van de verlenging leek de pijp bij Dordrecht leeg. Willem II drong aan, maar kreeg weinig echte kansen. In de 118de minuut werd een kansrijk schot van Cisse Sandra vrij gemakkelijk gekeerd, waarna strafschoppen uitkomst moesten bieden.

Beide ploegen namen de penalty's opvallend sterk, maar bij nummer vijf van Dordrecht ging het mis. Die strafschop door Igor op de paal geschoten, waarna Jesse Bosch het voor Willem II besliste: 5-4 in strafschoppen.