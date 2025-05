Wilfred Genee keihard geconfronteerd met zijn 'vreemdgaan'

Wilfred Genee kreeg vrijdagmiddag tijdens zijn radioprogramma The Friday Move op BNR een bijzonder ongemakkelijke vraag voor zijn kiezen. Te gast was opiniemaker Marianne Zwagerman, die de presentator onverwachts confronteerde met jarenlange geruchten over vreemdgaan.

Zwagerman was zichtbaar geërgerd toen ze opnieuw werd gevraagd naar haar liefdesleven en draaide de rollen om. “Waarom gaat het altijd over míjn liefdesleven? Het gaat nooit over dat van jou, terwijl dat in de media als veel boeiender wordt gezien. Iedereen die ik spreek, vraagt: ‘Gaat hij nog steeds zoveel vreemd?’”

De oorsprong van de roddels is te herleiden tot het programma Roddelpraat, waarin zijn voormalig vriend Dennis Schouten al jaren spreekt over het vermeende dubbelleven van Genee. Hij gaf hem zelfs de bijnaam 'de ladyshave', naar verluidt omdat Genee altijd een dergelijk apparaat in zijn auto zou hebben liggen. Hard bewijs voor de geruchten werd nooit geleverd.

Genee leek verrast door de scherpe wending in het gesprek door Zwagerman. “Is dat zo?” antwoordde hij, waarna hij liet weten zich niet in de verhalen te herkennen.

“Ik zit al heel lang in hetzelfde huwelijk,” pareerde Genee. Zwagerman reageerde gevat: “Je moet wél in een huwelijk zitten om vreemd te kunnen gaan...”

De presentator probeerde het onderwerp snel af te kappen: “Het lastige met dit soort gesprekken is dat ze uit hun verband worden getrokken. Zeker met mijn kinderen in gedachten heb ik geen zin om daarop te reageren. Ik reageer nooit op dingen.”

Zwagerman liet het er echter niet bij zitten. “Maar jij doet het wél altijd, hè. Jij begint áltijd over mijn liefdesleven.” Genee probeerde nog eenmaal om de rust terug te brengen: “We zaten bij jou...”