Wild gerucht: Ten Hag denkt aan ‘shock move’ voor El Ghazi

Maandag, 11 september 2023 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Erik ten Hag zou overwegen om Anwar El Ghazi transfervrij op te pikken. Met dat wilde gerucht komt de Daily Mail maandagavond. Manchester United kampt met personele problemen op de vleugels, nu zowel Jadon Sancho als Antony uit de selectie is gezet. El Ghazi liet op 1 september zijn contract ontbinden bij PSV.

Daardoor is de voormalig Ajacied ook buiten de transferperiodes beschikbaar voor clubs. Mocht Manchester United de 28-jarige rechtsbuiten daadwerkelijk een contract aanbieden, dan zou dat als een 'shock move' worden betiteld door de Daily Mail. El Ghazi zou ook enkele aanbiedingen uit Saudi-Arabië in overweging hebben, maar nog geen beslissing hebben genomen over zijn nabije toekomst.

De tweevoudig Oranje-international kende eerder bij Aston Villa enkele uitstekende jaren in de Premier League. In het seizoen 2020/21 maakte El Ghazi zelfs 10 doelpunten in 28 competitieduels, maar in het jaar daarna raakte hij volledig uit beeld. Ook een verhuurperiode bij Everton liep uit op een grote teleurstelling, waarna PSV hem in 2022 overnam van Aston Villa. El Ghazi was met 9 goals en 2 assists in 33 optredens belangrijk voor PSV, maar werd door de komst van Napoli-aanvaller Hirving Lozano overbodig in Eindhoven.

Ten Hag heeft een acuut probleem op de rechtervleugel, nu Antony vanwege de beschuldigingen van huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin Gabriella Cavallin voorlopig niet wordt ingezet door Manchester United. Ook Sancho is tot persona non-grata verklaard. De aanvaller werd door Ten Hag buiten de selectie gelaten voor de topper tegen Arsenal (2-1 verlies). De manager zei dat Sancho niet goed had getraind. "Geloof niet wat je leest. Dit is niet waar", schreef Sancho in een buitengewoon hard statement op X. Het is de vraag of Sancho nog terugkeert bij United. Ten Hag heeft met Marcus Rashford, Alejandro Garnacho en Facundo Pellistri nog drie vleugelspitsen over.