'Wild gerucht: Erik ten Hag en Manchester United zien openingsbod op Frenkie de Jong afgewezen worden door FC Barcelona'

Erik ten Hag wil na Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui deze zomer ook Frenkie de Jong naar Manchester United halen. Dat beweert de Daily Mail. FC Barcelona zou zelfs al een openingsbod van ruim vijftig miljoen euro op de 27-jarige spelmaker hebben afgewezen. De Catalanen staan niet onwelwillend tegenover een vertrek van De Jong, zo klinkt het.

Barcelona zou De Jong van de hand willen doen om zo ruimte te maken in het salarishuis en inkomsten te genereren om het team op andere plekken te versterken. Volgens El National staat de 54-voudig international van het Nederlands elftal dan ook te koop.

De Daily Mail schrijft dat president Joan Laporta zeventig miljoen euro wil ontvangen voor De Jong, exclusief ruim tien miljoen euro aan bonussen. Barcelona betaalde in de zomer van 2019 nog 86 miljoen euro aan Ajax om de spelmaker daar los te weken.

De teller staat inmiddels op 213 wedstrijden voor De Jong namens de Catalanen, met wie hij de landstitel, beker en Super Cup veroverde. Maandagavond werd de spelmaker nog licht uitgefloten door verschillende supporters bij de spelerspresentatie van Barcelona. Wat de reden daarvoor was is onbekend, al vermoeden veel Spaanse journalisten dat het te maken heeft met het torenhoge salaris dat De Jong opstrijkt bij Barcelona.

Het is zeker niet de eerste keer dat Ten Hag en Manchester United in verband worden gebracht met een transfer van De Jong. Eerstgenoemde maakte de komst van de Nederlandse middenvelder in zijn eerste zomer bij the Mancunians absolute topprioriteit, maar De Jong wilde destijds bij Barcelona blijven. Manchester United schakelde daarom door naar Casemiro.

Premier League Manchester United MUN 2024-08-16T19:00:00.000Z 21:00 Fulham FUL

De Braziliaanse middenvelder wordt de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek uit Manchester, waarbij een stap naar Saudi-Arabië de meest voor de hand liggende lijkt te zijn. De Engelsen zitten bovendien op het vinkentouw voor Manuel Ugarte. De Uruguayaan mag al na een jaar vertrekken bij Paris Saint-Germain en heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United. De club wil echter voorlopig niet voldoen aan de vraagprijs van les Parisiens.

Meer ex-Ajacieden op Old Trafford

Met de komst van zowel De Ligt als Mazraoui wordt het aantal ex-Ajacieden dat momenteel voor Manchester United speelt in ieder geval weer groter. Ook André Onana, Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Antony hebben een verleden in de Johan Cruijff ArenA.

Manchester United versterkte zich eerder deze zomer ook met Leny Yoro en Joshua Zirkzee.