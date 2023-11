Wijzigingen op FIFA-ranking: Oranje heeft nieuwe plaats te pakken

Donderdag, 30 november 2023

Nederland is sinds donderdag de huidige nummer zes van de wereld, zo blijkt uit de FIFA-wereldranglijst van 30 november. Oranje stijgt een plek ten opzichte van vorige maand en klimt over Portugal heen. Brazilië is de grootste daler in de top tien van beste voetballanden ter wereld en staat nog maar één plek boven het Nederlands elftal.

Nederland komt door de stijging dicht bij de top vijf, die momenteel wordt gevormd door wereldkampioen Argentinië, Frankrijk, Engeland, België en dus Brazilië. Zowel the Three Lions als de Rode Duivels worden door de FIFA momenteel hoger ingeschat dan de Seleção. De selectie van bondscoach Fernando Diniz verloor tijdens de afgelopen interlandperiode van Colombia (2-1) en Argentinië (0-1).

De nieuwe nummer drie Engeland rekende wel af met Malta (2-0), maar wist niet te winnen bij Noord-Macedonië (1-1). Toch is dat voor de FIFA reden genoeg om Brazilië te passeren. België won tijdens de afgelopen interlandperiode van Servië (1-0) en Azerbeidjan (5-0) en is met een vierde plaats volgens de wereldvoetbalbond nog altijd beter dan Oranje. Argentinië en Frankrijk blijven de nummer een en twee.

Oranje is de afgelopen jaren aan een opmars bezig op de FIFA-wereldranglijst. Vorig jaar stond het Nederlands elftal ook even op de zesde plaats, nadat het tijdens een jarenlange crisis lang niet in de top tien had gestaan.

De twee zeges op Ierland (1-0) en Gibraltar (0-6) zorgen ervoor dat Nederland mag dromen van de top vijf. Een goed EK in 2024 kan daarbij helpen, zeker wanneer Frankrijk, Engeland, of België niet weten te presteren in Duitsland.

Het gastland zelf staat overigens opnieuw buiten de top tien op de FIFA-ranking. Duitsland is volgens de wereldvoetbalbond momenteel de nummer zestien van de wereld, onder landen als de Verenigde Staten (12), Marokko (14) en het Mexico van Santiago Gimenez (14). De crisis van het Duitse voetbal is daarmee ook zichtbaar op de wereldranglijst.

Tot slot is de stijging van de Comoren een vermelding waard. Het land boekte tijdens de afgelopen interlandperiode de meeste terreinwinst door van de 128ste naar de 119de plek op de FIFA-ranking te klimmen. De Comoren wisten een zege te boeken op de Centraal-Afrikaanse Republiek (4-2), waarna in eigen huis knap werd afgerekend met Ghana (1-0). Het land van voormalig Ajacied Mohammed Kudus is volgens de FIFA de huidige nummer 61 van de wereld, wat de prestatie van de Comoren dus nog knapper maakt.