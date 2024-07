Wijnaldum legt uit waarom zijn invalbeurt bij EK-duel Nederland - Polen niet slaagde

Het Nederlands elftal won zijn eerste wedstrijd op het EK van Polen (2-1). Georginio Wijnaldum kijkt terug op een moeizame invalbeurt, zo geeft de middenvelder zelf toe in de mixed zone van het Volksparkstadion in Hamburg.

Mede door de vele blessures op het middenveld schoof Wijnaldum de afgelopen tijd op in de pikorde van het Nederlands elftal. De routinier van Al-Ettifaq viel in de 62ste minuut in voor Joey Veerman.

Wijnaldum kwam op de nummer 10-positie terecht, maar kwam nauwelijks in het stuk voor. In totaal had hij slechts zes balcontacten.

Wijnaldum verklaart zijn moeizame invalbeurt. "De trainer zei dat ik eigenlijk niet zoveel aan de bal moest komen, meer achter hun middenveld moest komen, tussen het middenveld en de verdediging, om daar de bal te ontvangen. Maar ik werd niet echt gevonden", lacht Wijnaldum.

Wijnaldum lijkt de publieke opinie niet mee te hebben. Er klonk veel kritiek op zijn oproep voor het EK, maar zelf maakt de ex-PSV'er zich er niet druk om. “Iedereen heeft zijn mening. Ik maak me daar niet druk om. Persoonlijk is het lekker dat we de wedstrijd nog over de streep trekken, maar echt niet alleen voor mij, omdat ik op dat moment speel.”

Wout Weghorst maakte als invaller het verschil. “Sinds hij in het betaalde voetbal zit, kan hij kansen afmaken", zegt Wijnaldum. "En dat is hij blijven doen, ook ditmaal stond hij weer op de goede plek. Hij is héél erg bezeten en dat is goed voor ons. Hij neemt ons ook mee in zijn bezetenheid. Op trainingen tijdens kleine partijtjes, rondo’s en meer: alles waarbij hij kan winnen, geeft hij honderd procent."

