Wijffels zwaar onder de indruk: ‘Een persoonlijkheid, opstellen die jongen!’

Maarten Wijffels dicht Rome-Jayden Owusu-Oduro een mooie toekomst toe. De negentienjarige doelman van AZ heeft tijdens het trainingskamp in Spanje veel indruk gemaakt op de journalist van het Algemeen Dagblad. Als het aan Wijffels ligt krijgt Owusu-Oduro de kans bij afwezigheid van Mathew Ryan.

Van alle spelers werd Wijffels het meest opgewonden van Owusu-Oduro. De tiener mag het laten zien nu eerste keus Ryan actief is op de Azië Cup met Australië. "Hij viel mij echt heel erg op", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Dit is een persoonlijkheid. Hij ziet er sierlijk uit, is lang en stond continu in een soort oorlogshouding."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Je zag de ogen van Pascal Jansen ook twinkelen na afloop. "Hij zei: 'Af en toe komt er een een speler voorbij waarvan je denkt: dit is er één.' Ze hebben heel veel vertrouwen in die jongen, gaan ook geen nieuwe keeper halen. Ik zou zeggen: gooi er maar op de rest van het seizoen. Opstellen die jongen."

Wijffels zag AZ verder knap remiseren tegen Dortmund. "AZ heeft een hele slechte maand december achter de rug. De laatste wedstrijd tegen PSV zakten ze zwaar door de ondergrens. Het publiek was boos, de trainer moest weg. Maar tegen Dortmund zag het er echt goed uit."

De Alkmaarders speelden zaterdag in een oefenduel met 2-2 gelijk tegen de Duitse grootmacht. Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard scoorden namens AZ, waarna Marcel Sabitzer en Marco Reus de stand weer in evenwicht brachten.

"Dani de Wit speelde als in ere hersteld, Jordy Clasie krijgt meer steun en Jens Odgaard kwam erin", zag Wijffels. "Odgaard speelde in de combinatie met Pavlidis. Dat zag er echt goed uit."

AZ neemt het zaterdag bij de hervatting van de Eredivisie in de Grolsch Veste op tegen directe concurrent FC Twente. Drie dagen later is in het kader van de TOTO KNVB Beker Quick Boys de tegenstander.

Van de laatste zeven Eredivisie-duels won AZ er slechts twee, waardoor de ploeg is afgezakt naar de vierde plek op de ranglijst. De achterstand op nummer twee Feyenoord bedraagt vijf punten. FC Twente heeft één punt meer en staat derde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties