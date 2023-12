Roep om ‘logische keuze’ bij AZ leidt tot schrikreactie van moeder

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de blessure van AZ-doelman Matthew Ryan en een mogelijk debuut van Rome Jayden Owusu-Oduro.

De Alkmaarders moeten het de komende tijd stellen zonder de 31-jarige sluitpost. Volgens AZAlerts, een doorgaans betrouwbare watcher van de Alkmaarse club, heeft Ryan een ongeluk gehad in de sportschool.

Daarbij heeft hij een gebroken oogkas opgelopen. Ryan ontbreekt zo in ieder geval tegen Legia Warschau en PSV, twee duels van wezenlijk belang voor de Alkmaarders.

Trainer Pascal Jansen staat hierdoor voor een lastige keuze: kiezen voor Hobie Verhulst als vervanger van Ryan óf de talentvolle Rome Jayden Owusu-Oduro. Laatstgenoemde maakt veel indruk in jeugdopleiding van AZ, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht.

Pierre Pêcheur, een journalist die de Alkmaarders op de voet volgt, schrijft op X dat het ‘geheel logisch zou zijn’ om tegen Legia en PSV voor Owusu-Oduro als doelman te kiezen. Er volgde al snel een reactie op de post. Anouchka, de moeder van Owusu-Oduro, liet al lachend weten nog niet klaar te zijn voor een debuut van haar zoon, waarmee ze liet blijken zenuwachtig de keuze van Jansen af te wachten.

Owusu-Oduro speelde tot nog toe 24 officiële wedstrijden namens Jong AZ en stond ook 10 keer onder de lat namens de Alkmaarse talenten in de UEFA Youth League.

Verhulst was voor Ryans komst nog eerste doelman in Alkmaar. Vanwege zijn vele blunders besloot AZ echter de knip te trekken en Ryan naar Nederland te halen. In totaal staat Verhulst op 35 duels in de hoofdmacht van AZ. Daarin behield de dertigjarige goalie tienmaal een clean sheet.

