Wijffels adviseert Ronald Koeman en pleit voor opvallende basisspeler bij duel Nederlands elftal met Hongarije

Volgens Maarten Wijffels is het 'logisch' als Ronald Koeman er zaterdag voor kiest om Wout Weghorst in zijn basiself op te nemen. Dan neemt het Nederlands elftal het op tegen Hongarije. De journalist van het Algemeen Dagblad denkt dat de spits van Ajax het best in staat is om de 'Hongaarse muur' te slopen.

Wijffels wijst in zijn redenatie naar het vorige treffen tussen Nederland en Hongarije. Toen metselde de ploeg van bondscoach Marco Rossi de boel achterin compleet dicht. De Hongaars-Italiaanse keuzeheer deed dat met pijn in het hart, vertelde hij na afloop.

"Eigenlijk hou ik helemaal niet van zo'n speelstijl", zei Rossi na het 1-1 gelijkspel in de Puskás Aréna. "Maar de spelers weten nu wel dat dit soms kan werken. Tegen sterke ploegen als Nederland moeten we het zo doen. Dit is de enige manier om kans te maken."

Dus ligt het voor de hand dat er zaterdag weer een ware Hongaarse muur wordt opgetuigd. Daarom denkt Wijffels dat Weghorst een betere keuze is dan Brian Brobbey of Joshua Zirkzee, die de vorige twee interlandperioden eigenlijk steevast de voorkeur genoten van Koeman.

"Als er toch één interland was in de laatste jaren die schreeuwde om zijn aanwezigheid, dan was het wel die van vorige maand tegen de Hongaren", schrijft Wijffels in een opiniestuk. "Het Nederlands elftal liep zich in Boedapest zonder Wout Weghorst bijna te pletter op een ondoordringbare muur."

Bij dat Nations League-duel was Weghorst helemaal niet beschikbaar. De spits wilde kort na zijn transfer naar Ajax zo snel mogelijk speelklaar zijn in clubverband. De in Borne geboren aanvalsleider kan echter 'leven in de brouwerij' brengen, constateert Wijffels.

"Brobbey en Zirkzee zijn als spits te weinig roofdier en te weinig breekijzer, helemaal als een tegenstander zich massaal ver terugtrekt op eigen helft. Weghorst is het beide", aldus de journalist, die erkent dat Weghorst niet garant staat voor doelpunten. "Zijn inbreng zit hem juist vaak in acties die níet in data te vangen zijn."

Vooral het gebrek aan goede alternatieven spreekt in Weghorst zijn voordeel, vindt Wijffels. "Zirkzee en Brobbey zijn de afgelopen interlands geen zekerheidjes gebleken. En zeker nú, met Hongarije voor de deur en met de kennis van een maand geleden, lijkt starten met Weghorst een logisch idee.