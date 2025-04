Studio Voetbal is volledig eensgezind over laat penaltymoment bij Willem II - Ajax

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal zijn de tafelheren eensgezind over het penaltymoment laat in de wedstrijd tussen Willem II en Ajax (1-2). De Tilburgers wilden graag een strafschop zien nadat Kian Fitz-Jim in botsing kwam met Emilio Kehrer, die gretig naar het gras ging. Scheidsrechter Marc Nagtegaal ging daar niet in mee, tot genoegen van de analisten bij Studio Voetbal.

“Nee, ik vind dit geen penalty”, is Theo Janssen meteen resoluut. Ibrahim Afellay, Arno Vermeulen en Ron Jans sluiten zich daar volledig bij aan. “Nee, heel duidelijk”, antwoordt Afellay.

“Hij loert er echt een beetje op en er is maar licht contact”, vervolgt Vermeulen. “Als we voor elk contactmoment een penalty gaan geven, dan word je echt knettergek. Een penalty moet je verdienen, het moet duidelijk zijn. Dat was dit niet.”

Direct na afloop van de wedstrijd gaf ook Willem II-trainer Peter Maes voor de camera van ESPN zijn visie op het veelbesproken moment. “Mijn eerste indruk was dat Kehrer omver werd gelopen, maar de scheidsrechter beslist bij dit soort situaties.”

“We zijn dikwijls aan het pielen bij deze momenten, dat er moet worden gekeken of een speler wordt geraakt of niet. Hier wordt hij toch echt omver gelopen. Ik vind het geen zuivere penalty, maar wel een fase waarbij een penalty gerechtvaardigd is”, aldus Maes, die ook eerlijk genoeg was om toe te geven dat Ajax in de eerste helft een strafschop had kunnen krijgen.

Na het bespreken van het penaltymoment bij Willem II - Ajax, kan Vermeulen het niet laten om te beginnen over de strafschop die Feyenoord toegekend kreeg bij Fortuna Sittard (0-2 zege). “Dat was toch ook geen penalty? Die speler van Fortuna glijdt weg, dan voelt Milambo aan dat hij kan vallen. Ja, kom op.”

Jans geeft aan er wel klaar mee te zijn om wekelijks arbitrale fouten te gaan bespreken. “Ik word er een beetje… We hebben het er wekelijks over, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven, vind ik”, relativeert de trainer van FC Utrecht de boel.