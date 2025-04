De kranten in Spanje hebben andermaal zeer lovende woorden over voor Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder kwam pas na rust binnen de lijnen in het duel met Leganés (0-1 winst), maar dat was genoeg om te overtuigen.

Diario AS geeft dan wel geen cijfers, maar schrijft wel een stukje over de 27-jarige spelverdeler. “Hij beviel goed en dicteerde het spel. Hij is momenteel in zijn ‘prime’. Alles gaat goed bij hem momenteel.”

Marca geeft De Jong een voldoende, waar andere invallers er minder goed vanaf kwamen. Toch zag de grote krant hem niet uitblinken, in tegenstelling tot AS. “Hij kwam erin, deed de captainarmband om, maar deed verder niet veel. Als er actie was, was het wel door zijn verdienste.”

Mundo Deportivo was dan weer wat meer op de hand van Diario AS. “Toen Leganés probeerde de gelijkmaker te vinden, ging De Jong voorop in de strijd en gaf hij het team karakter. Hij voorkwam een tegenaanval en kreeg daarvoor geel.”

Diario Sport had eveneens mooie woorden over voor het spel van De Jong. “Hij kwam om orde te scheppen en meer balbezit te krijgen, en hij deed dat heel goed. Hij is in een geweldige vorm. En hij geeft het door aan zijn teamgenoten.”

De Jong werd door Hansi Flick wat rust gegund, daar Barça komende dinsdag alweer speelt in de Champions League. De Catalanen gaan dan naar Borussia Dortmund om een 4-0 voorsprong te verdedigen.

In La Liga gaat het Barcelona eveneens voor de wind. Met nog zeven duels te gaan staat de ploeg van Flick zeven punten voor op achtervolger Real Madrid, dat nog wel een duel minder gespeeld heeft.