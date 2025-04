Ajax won zondag ‘gewoon’ weer op bezoek bij Willem II, maar de ploeg van Francesco Farioli moest erg diep gaan. Pas in de laatste twintig minuten werd de achterstand omgedraaid in een overwinning: 1-2. Daarvoor waren enige wissels noodzakelijk, zo vertelt Farioli bij ESPN.

“Het was voor de dynamiek”, verklaart Farioli het wisselen van Steven Berghuis voor Davy Klaassen in minuut 59. “Het was belangrijk om Steven te brengen. Dan hadden we misschien wat minder aanwezigheid in de zestienmeter, maar konden we wel meer het spel versnellen en verplaatsen.”

“Daarbij hadden we met Wout (Weghorst, red.) natuurlijk iemand die zeer aanwezig is in het strafschopgebied”, looft hij de krachten van de matchwinner bij Ajax. Weghorst had zowel bij de gelijkmaker als de 1-2 een groot aandeel.

Klaassen was in eerste instantie ook verbaasd om zijn relatief vroege wissel, maar rouwt daar achteraf niet meer om. “Je baalt gewoon, want je wil gewoon blijven staan. Maar invallers zijn vaak beslissend geweest dit seizoen. We hebben het vaak over dat we een team zijn, maar dat is vandaag maar weer gebleken”, aldus de middenvelder tegenover ESPN.

Door de overwinning in Tilburg staat Ajax nog altijd negen punten voor op PSV, met nog vijf wedstrijden te gaan in de Eredivisie. Ook is de koploper nu al verzekerd van een plek in de top drie, iets waar Farioli trots op is.

“Het blijven vijf finales, maar de overwinning van vandaag is al een grote prestatie. Want daarmee stellen we een plek bij de top drie veilig. Daarmee keert de Champions League-hymne terug in de Johan Cruijff ArenA.” Met minimaal de derde plaats in de Eredivisie is Ajax zeker van de voorronde van het miljardenbal.

“Maar we zullen er alles aan doen om tenminste acht keer Champions League-voetbal te spelen volgend seizoen. Dit behalen was cruciaal voor de club. Dit was het eerste wat de club me vroeg toen we elkaar ontmoetten. Om dit halverwege april al behaald te hebben, is een heel erg groot succes”, besluit de trotse Farioli.