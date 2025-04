Joey Veerman wil naar kampioensfeest van andere club: 'Als ik tijd heb, ga ik'

Joey Veerman boekte zaterdag met PSV een zeer overtuigende overwinning tegen Almere City FC (5-0). De middenvelder van de Eindhovenaren spreekt na afloop de hoop uit dat Willem II een dag later zal verrassen tegen koploper Ajax. "Hopelijk hebben ze een goede dag", aldus Veerman voor de camera van ESPN.

PSV was zaterdag ijzersterk, maar de Eindhovenaren lijken het kampioenschap eerder dit seizoen al verspeeld te hebben. Veerman krijgt de vraag of hij dit seizoen minder 'honger' merkt binnen PSV. "Nee, niet bij mezelf, maar ook niet bij het team. Wij willen gewoon honderd procent geven in elke wedstrijd. We gaan altijd voor de winst, maar dat is dit seizoen te vaak niet gebeurd."

Peter Bosz zei voorafgaand aan het duel met Almere dat hij de EK-gangers van PSV beter een extra week vakantie had kunnen geven. "Als de trainer het zegt, dan zal het wel zo zijn, toch?", knipoogt Veerman. "We hebben het besproken. Wat ik zelf vind? Wij kwamen zes dagen voor de Johan Cruijff Schaal terug bij de groep. Uiteindelijk wil je die wedstrijden ook gewoon spelen."

"Het is niet zo dat wij na de Johan Cruijff Schaal wilden terugkeren. Als de trainer ons nog een week extra vrij had gegeven, zouden we misschien twee of drie dagen later terugkomen. Ik denk niet dat het heel veel verschil had gemaakt."

Toch merkt Veerman dat het schema overvol is. "Het is wel zo dat de jongens die wat minder vakantie hebben gehad er dit seizoen wat langer uit zijn geweest met blessures. Dat moeten we misschien beter oplossen volgend seizoen."

PSV heeft nu zes punten achterstand op Ajax, dat zondag tegen Willem II speelt. "Willem II heeft een puntje gepakt bij ons, dus ze kunnen zomaar verrassen", lacht Veerman. "Je weet het nooit. Hopelijk hebben ze een goede dag morgen."

Veerman komt uit de jeugd van FC Volendam, dat op het punt staat om kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. "Die gaan het wél doen. Zij wel", glimlacht Veerman. "Het is natuurlijk mijn jeugdclub. Het blijft toch je cluppie. Super mooi voor ze."

Veerman wil zelfs naar het kampioensfeest. "Als ik ergens een vrij moment vind, ga ik zeker kijken."