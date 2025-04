Sergio Ramos gelooft zijn ogen niet: clowneske keeper staat bij penalty met rug naar hem toe

Sergio Ramos wist niet wat hij meemaakte in het duel met Tigres UANL. De verdediger van Monterrey mocht in de 51ste speelminuut van de wedstrijd in de Liga MX aanleggen voor een strafschop, maar hij kon de keeper, Nahuel Guzmán nauwelijks in de ogen kijken, De doelman van Tigres ging namelijk met zijn rug naar Ramos staan.

Met onder meer voormalig Ajacied Lucas Ocampos in de basis kwam Monterrey in de eerste helft niet tot scoren, maar daar kwam enkele minuten na rust verandering in toen Ramos zijn strafschop wist te benutten: 0-1.

Een opmerkelijke circusact ging vooraf aan de benutte penalty, want de Guzmán vloog alle kanten op in het doel in een poging Ramos af te leiden. Het werd nog erger: de knotsgekke sluitpost ging - nota bene tijdens de aanloop van Ramos - nog met de rug naar de Spanjaard toe staan.

Ramos liet zich niet afleiden en schoot zijn ploeg, die op dat moment over een man meer beschikte na een rode kaart voor Tigres-aanvaller Diego Lainez, op voorsprong.

Toch gaf Monterrey de zege nog op zeer slordige wijze uit handen. Een kwartier voor ontving zowel Germán Berterame als Oliver Torres een directe rode kaart van de arbiter, waardoor Tigres plotseling een numeriek voordeel had ten opzichte van Monterrey.

Namens Tigres zorgde Sebastián Cordova in de 89ste minuut voor de gelijkmaker, terwijl Nico Ibáñez in de vijfde minuten van de blessuretijd nog de winnende treffer aantekende.

Door de nederlaag blijft Monterey na vijftien speelronden in de Liga MX steken op de negende positite, terwijl Tigres de vijfde plek bezet.