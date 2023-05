Wie volgt Edwin van der Sar op bij Ajax? Dit zijn 5 mogelijke kandidaten

Dinsdag, 30 mei 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:26

Edwin van der Sar is gestopt als algemeen directeur van Ajax. Dat maakten de Amsterdammers dinsdagochtend bekend middels een persbericht. De bestuurder trad in 2016 in dienst bij Ajax als hoogste baas, maar ziet aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf bij de Amsterdamse club. Voetbalzone zet vijf mogelijke kandidaten om Van der Sar op te volgen op een rij.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Pier Eringa ging kort in op de zoektocht naar een opvolger voor Van der Sar. “Onze ambitie en doel is iemand met een Ajax-achtergrond binnen te halen en die in de directie te krijgen. De RvC-voorzitter benadrukte dat diegene niet per se de algemeen directeur hoeft te zijn. Ajax gaat bij zijn zoektocht ‘alle denkbare mogelijkheden benutten om tot een zo goed mogelijke kandidaat te komen’. “We denken niet lichtzinnig door een aantal telefoontjes te plegen goede kandidaten te vinden. Ja, we gaan ook een headhuntersbureau inschakelen, maar ook ons eigen netwerk benutten.”

Cruijff was de afgelopen twee seizoenen in dienst bij Barcelona

Jordi Cruijff

Verslaggever Jeroen Grueter meldde eerder deze maand in de NOS Voetbalpodcast dat Jordi Cruijff een belangrijke kandidaat is om een functie bij Ajax te vervullen. "In de wandelgangen wordt er gezegd dat Jordi Cruijff de boel gaat overnemen daar", stelde Grueter. Hoe betrouwbaar deze geruchten zijn, wist hij niet. “Daarom zijn het ook nadrukkelijk wandelgangen, maar het zou inderdaad gewoon een machtsovername kunnen betekenen. Ik zeg het met enige voorbehoud en aarzeling, maar het komt van iemand die het wel zou kunnen weten.”

Cruijff maakte halverwege mei bekend na dit seizoen te stoppen als sportief directeur bij Barcelona. De 49-jarige oud-voetballer trad in het seizoen 2021/22 als technisch adviseur in dienst bij de Catalanen, alvorens hij vorig jaar zomer promoveerde tot sportief directeur. Samen met Mateu Alemany was hij verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van Barça.

Cruijff speelde zeven seizoenen in de jeugd van Ajax. Na het vertrek van Marc Overmars werd hij ook al aan de Amsterdamse club gelinkt. Cruijff liet destijds echter weten op zijn plek te zitten bij Barcelona. “Ajax is natuurlijk een speciale club. Dat is duidelijk. Er is altijd een warme band, maar ik zit nu hier”, zei hij. Volgens Barcelona vertrekt Cruijff deze zomer onder meer uit het Spotify Camp Nou omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De zoon van de overleden legende Johan Cruijff beschikt over de nodige ervaring en heeft een Ajax-achtergrond, waardoor hij ongetwijfeld een reële optie zal zijn.

Menno Geelen

Begin mei, ruim voor het opstappen van Edwin van der Sar, schreef clubwatcher Freek Jansen namens Voetbal International dat Ajax de toekomstige opvolger van de 52-jarige bestuurder mogelijk al in huis heeft. Volgens Jansen wordt Menno Geelen, die momenteel commercieel directeur bij Ajax is, intern al gezien als de juiste persoon om de positie van algemeen directeur op termijn te bekleden.

Met Geelen heeft Ajax een opvolger voor Van der Sar mogelijk al in huis .

“Geelen ligt goed in de organisatie, is zeer succesvol als commercieel directeur en speelt ook in de overlegorganen met andere clubs in binnen- en buitenland een vooraanstaande rol", schreef Jansen destijds. Door de journalist werd overigens wel een kanttekening geplaatst: "Het is onbekend of Geelen zelf open zou staan voor een dergelijke stap, daar heeft hij zich nooit over uitgesproken.”

Geelen kwam 'per toeval' in de voetballerij terecht, toen hij als redacteur en verslaggever bij Talpa en RTL aan de slag ging. Na ruim twee jaar besloot hij zijn carrière in te wisselen voor een baan in de sportmarketing, waarna hij verantwoordelijk was voor de grote sponsorcontracten tussen de KNVB en NOC*NSF en Unilever. Aansluitend werd hij door Ajax in huis gehaald als accountmanager om het sponsorcontract met toenmalig hoofdsponsor AEGON te onderhouden. Amper drie maanden later werd hij doorgeschoven als hoof van de sponsorafdeling. Tegenwoordig is hij verantwoordelijk voor de complete commerciële afdeling.

De commercieel directeur is momenteel dertien jaar werkzaam bij Ajax en werd door Leaders in Sport in Londen uitgeroepen tot meest talentvolle directeur in de branche. Onder leiding van Geelen groeiden de sponsorinkomsten van de Amsterdammers de afgelopen jaren aanzienlijk. Geelen is bij Ajax verantwoordelijk voor het merkbeleid, alle commerciële externe communicatie en sales en sponsoring van alle bedrijven die zich mogen associëren met de club.

Robert Eenhoorn

Mochten de Amsterdammers uiteindelijk toch kiezen voor een opvolger van Van der Sar die geen Ajax-achtergrond heeft, lijkt Robert Eenhoorn een geschikte kandidaat. De 55-jarige bestuurder is sinds 2014 algemeen directeur van AZ. De Alkmaarders zijn onder zijn bewind uitgegroeid tot een Nederlandse topclub, met een halve finaleplaats in de Conference League en winst van de Youth League dit seizoen als bewijs. De vraag is echter wel of Eenhoorn een vertrek uit het AFAS Stadion ziet zitten. Er wacht hem dan in Amsterdam een zware taak, terwijl AZ momenteel zowel op sportief als financieel gebied floreert.

Eenhoorn is sinds 2014 algemeen directeur van AZ.

Danny Blind

Van der Sar lag al enkele weken hevig onder vuur bij de achterban én de Nederlandse media. Eind april sprak Danny Blind nog zijn steun voor hem uit. Hij vond het niet terecht dat Van der Sar veelal werd aangewezen als eindverantwoordelijke voor de personele en bestuurlijke chaos waar Ajax de afgelopen maanden mee kampte. Blind zat tot vorig jaar nog in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Nadat zijn zoon Daley door de achterdeur uit de Johan Cruijff ArenA vertrok voelde Blind er weinig voor om weer terug te keren in de RvC. Wellicht staat hij nu wel open voor de openstaande vacature van algemeen directeur.

Maurits Hendriks

Maurits Hendriks is sinds september 2022 Chief Sports Officer bij Ajax. Hij houdt zich bezig met het bestendigen van Ajax als topsportorganisatie en het verder ontwikkelen van een topsportcultuur. Op dit moment neemt hij de taken van Van der Sar samen over met de andere directlieden: Menno Geelen (commercieel), Susan Lenderink (financieel) en Sven Mislintat (voetbalzaken). Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, had eind april nog zijn bedenkingen bij het functioneren van Hendriks. “De manier waarop Maurits Hendriks zich profileert... Ja, je hoort steeds meer dat hij maar op één ding uit is. En dat is Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten”, zei de journalist in de Kick-Off-podcast. “Omdat hij na NOC*NSF ook Ajax achter zijn naam wil hebben", dacht Verweij te weten.

Hendriks werkte in het verleden als technisch directeur en chef de mission bij de sportkoepel. Valentijn Driessen schreef na het opstappen van Van der Sar dat de nieuwe commissarissen en collega-directieleden als Hendriks en financieel directeur Lenderink Van der Sar de laatste tijd steeds meer links lieten liggen en intern zouden voorsorteren op een machtsovername. Het bleef vooralsnog bij geruchten vanuit De Telegraaf dat Hendriks aast op de functie van algemeen directeur. Mocht hij dit daadwerkelijk willen, lijkt hij zonder Ajax-achtergrond op het eerste oog alleen niet de meest geschikte kandidaat.

