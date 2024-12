West Ham vestigt bizar clubrecord tegen Leicester: het geeft weer hoe goed Van Nistelrooij wegkomt

Ruud van Nistelrooij heeft dinsdagavond zijn eerste wedstrijd als manager van Leicester City winnend afgesloten. De manager zal na afloop niet kunnen ontkennen dat the Foxes uitermate goed weg zijn gekomen. West Ham United vestigde namelijk een bizar clubrecord in de Premier League-wedstrijd, die met 1-3 gewonnen werd door Leicester.

West Ham was op bezoek in het King Power Stadium duidelijk de bovenliggende partij. De ploeg van Julen Lopetegui had verreweg het meeste balbezit (61 procent) en kwam ook tot een veel hoger aantal expected goals (xG) dan de tegenstander: 3,09 xG voor West Ham tegenover 1,35 van Leicester.

Nog bizarrer is het gigantische aantal doelpogingen dat West Ham deed: 31 in totaal. Het is het hoogste aantal schoten van the Hammers ooit in een Premier League-wedstrijd, een absoluut clubrecord dus. Daaruit kwam dus slechts één doelpunt, in de blessuretijd van de tweede helft op naam van Niclas Füllkrug.

Voor Lopetegui zijn de druiven zuur. "Als dit een grote avond was voor Van Nistelrooij, was het een enorme voor de manager van West Ham United", zo schrijft The Guardian, die meldt dat de Spanjaard inmiddels onder grote druk staat. Het ambitieuze West Ham gaf afgelopen zomer 144 miljoen euro uit aan transfers, maar vindt zichzelf terug op een teleurstellende veertiende plek in de Premier League.

Zaterdag kwam West Ham binnen 36 minuten op een uiterst pijnlijke 0-4 achterstand tegen stadsgenoot Arsenal. Het werd uiteindelijk 2-5 voor the Gunners.

Sindsdien gaan er geruchten dat West Ham overweegt om Lopetegui, die pas sinds mei in dienst van de club is, te ontslaan. Sérgio Conceiçao, de voormalige manager van FC Porto, zou zelfs al gepolst zijn om het over te nemen.