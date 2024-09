Wesley Sneijder wijst de absolute uitblinker aan uit het begin van Ajax - Besiktas

Voor Wesley Sneijder is Kian Fitz-Jim de man van de eerste helft bij de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas. De Amsterdammers heersten in de eerste 45 minuten en kwamen verdiend op voorsprong. "Ik gunde Fitz-Jim ook het doelpunt", zegt Sneijder bij Ziggo Sport.

Ajax was de gehele eerste helft dominant. Na precies een half uur slaagde Ajax in het maken van een doelpunt. Na een slechte uittrap van Mert Günok had Kenneth Taylor veel ruimte om op te stomen over links. Zijn lage voorzet kon net niet worden binnengegleden door Bertrand Traoré, maar de bal bleef liggen en werd een simpele prooi van dichtbij voor Fitz-Jim: 1-0.

Sneijder is blij voor Fitz-Jim. "Ik gun het hem ook", aldus de Oranje-recordinternational. "Hij is voor mij de man of the match van de eerste helft. Hij speelt agressief. Hij is goed aan de bal. Hij is een van de spelers bij Ajax - en daar lopen er nog wel een paar van vandaag - die zeker zijn niveau haalt."

Ronald de Boer ziet Ajax over het geheel goed spelen. "Farioli had het vooraf over intensiteit... Niet alles gaat goed aan de bal, maar het gaat erom wat je daarna doet. Ajax is heel goed agressief zonder bal. Ajax heeft de bal de hele tijd snel terug. Ze geven weinig weg. Dat komt doordat de bal snel wordt veroverd. Dat geeft controle over de wedstrijd."

Sneijder vult aan dat Ajax het verschil maakt in de pressing. "Met name met het hoog druk zetten", aldus Sneijder. "Ze laten Besiktas absoluut niet aan de bal komen. Ik vind Besiktas trouwens ook tegenvallen."

"Ajax doet het knap, want dit kost heel veel energie", vervolgt Sneijder. "Je zag dat Ajax na twintig minuten heel even gas terugnam. Toen had Besiktas heel even de bal, maar die daar deden ze heel weinig mee."