Wesley Sneijder ergert zich kapot aan Wout Weghorst: 'Flikker op man!'

Wesley Sneijder heeft zich zondag tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) gestoord aan Wout Weghorst. Volgens de oud-voetballer ging de spits van Ajax meerdere keren te makkelijk naar de grond.

“Weet je wat mij het meest opviel?”, begint Sneijder tijdens Rondo op Ziggo Sport. “Volgens mij in de veertiende of vijftiende minuut was er een twijfelgevalletje.”

“Er werd een beetje getrokken aan Weghorst en hij werd een beetje geduwd, en Weghorst deed z’n handen in de lucht. En die scheidsrechter zei: ‘Doorvoetballen.’ Daarna had je gelijk nog zo’n momentje. Dat doet hij zelf.”

“Het lijkt alsof de scheidsrechters het ook zat zijn, dat gezeik van die spitsen”, gaat Sneijder geïrriteerd verder. “Altijd maar dat janken, en op de grond liggen. Flikker op man!”

“Als ik twee meter was geweest, had ik nooit op de grond gelegen. Echt waar. Ze zijn die maniertjes ook zat, de scheidsrechters. En ik vond dat wel fijn om te zien. Gewoon doorvoetballen man, niet janken.”

Over het spel van Ajax tegen Sparta, met name in de eerste helft, is Sneijder ook kritisch. “Wat ik zag bij Ajax: Ajax had een positiespel op de eigen helft. Daar speelde Ajax een positiespel in de eerste helft. Af en toe kwam er dan iemand in de bal, maar er was totaal geen diepgang.”

De voormalig middenvelder zag vervolgens dat het in de tweede helft iets beter werd. Door een benutte penalty van Kenneth Taylor en een raak schot van Bertrand Traoré wonnen de Amsterdammers uiteindelijk alsnog, met 0-2.