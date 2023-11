Wesley Sneijder begint per direct aan tijdelijke trainersklus

Vrijdag, 24 november 2023 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:12

Wesley Sneijder en zijn broer Jeffrey staan de komende periode aan het roer bij DHSC, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagavond te melden. Het duo neemt het stokje over van Mark Verkuyl, die wegens tegenvallende resultaten is weggestuurd.

Donderdagavond kreeg de spelersgroep te horen dat Verkuyl op non-actief is gesteld. Assistent-trainer Jeffrey Sneijder leidde de laatste training voor het duel met Huizen, waarna ook Wesley aansloot bij de trainingssessie.

Zaterdag zullen de gebroeders Sneijder op de bank zitten voor de wedstrijd in de Hoofdklasse. Verkuyl zette in de afgelopen vier maanden wisselende prestaties neer met zijn ploeg, die de voorlaatste plek bezet op de ranglijst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is vooralsnog onduidelijk tot wanneer Wesley als trainer betrokken blijft bij het eerste elftal van DHSC. De club uit Ondiep won pas twee wedstrijden, speelde twee keer gelijk en verloor zeven duels.

In gesprek met het AD laat aanvoerder Achraf Nejmi weten dat het ontslag van Verkuyl niet geheel onverwacht komt. "Je weet dat zoiets in de voetballerij kan gebeuren als het niet loopt zoals het zou moeten lopen."

"Vaak wordt er dan naar de trainer gewezen. De cijfers liegen niet. We staan niet waar we horen te staan, maar daar zijn we met z’n allen debet aan. De trainer, maar ook zeker de spelers. We halen allemaal ons niveau niet", aldus Nejmi.

Verkuyl is vijfde trainer in vijfenhalf jaar die vertrekt uit Ondiep. Ook Cesco Agterberg, John Vink, Gert Kruys en Rick Testa La Muta dienden hun contract niet uit of besloten zelf op te stappen.