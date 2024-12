Weghorst verkoos Ajax boven FC Twente: 'Toen Wout dát zei, wisten wij wel genoeg'

Wout Weghorst is inmiddels bijna een half jaar in dienst van Ajax, maar het had niet veel gescheeld of de 32-jarige spits had nu voor FC Twente gespeeld. De Tukkers spraken afgelopen zomer ook met Weghorst, maar haakten na het eerste gesprek af. "Toen Wout dát zei, wisten wij genoeg", blikt Jan Streuer in gesprek met Voetbal International terug.

Weghorst komt uit Borne, op een steenworp afstand van de Grolsch Veste. De 43-voudig international van het Nederlands elftal sprak vóór zijn transfer naar Ajax meermaals de wens uit om ooit voor FC Twente uit te mogen komen, maar toen puntje bij paaltje kwam, gaf hij de voorkeur aan Ajax.

Ajax zat afgelopen zomer krap bij kas en moest eerst verkopen om Weghorst binnen te kunnen halen. De aanvaller, toen nog in dienst van Burnley, wachtte geduldig het juiste moment af en maakte op 29 augustus voor iets meer dan twee miljoen euro de overstap naar Amsterdam.

In de maanden daarvoor had FC Twente nog goede hoop zaken te kunnen doen. "Het was mooi geweest voor de club", aldus Streuer, die afgelopen zomer zijn functie als technisch directeur van de club overdroeg aan Arnold Bruggink. Streuer staat Bruggink sindsdien nog bij voor raad.

"Jongen zit bij het Nederlands elftal, wil nog naar één club: FC Twente", vervolgt Streuer. "Het was een mooi verhaal. Wout had hier nog jaren kunnen spelen." FC Twente sprak ook met Weghorst, die aangaf 'Ajax ook wel een mooie club' te vinden. "Toen wisten we wel genoeg."

Ook Bruggink komt aan het woord in het interview. De huidig technisch directeur van Twente had al maanden contact met Weghorst. "Maar toen we hoorden wat Wout zei, hadden we het allebei wel door: dit wordt ‘m niet.’ Streuer knikt instemmend. "Zodra een speler de naam van andere club al laat vallen, weet je dat het lastig wordt. En dan denk je ook: ga dan maar daar naar toe."

Twente schakelde afgelopen zomer door en nam Sam Lammers over van Rangers. "Wij zijn dolgelukkig met Sam", aldus Bruggink, die niet meer teleurgesteld is over het mislopen van Weghorst.