Weghorst kon eigenlijk niet spelen bij Ajax, maar de spits onthult hoe hij Farioli overtuigde

Wout Weghorst krijgt met een trots gevoel terug op het gewonnen Eredivisie-duel met FC Groningen (3-1). De spits leek eigenlijk niet inzetbaar vanwege een hamstringblessure, maar uiteindelijk kon hij toch nog enkele minuten meespelen. In de blessuretijd tekende de aanvaller van Ajax de 2-1 aan én leverde hij een assist op Chuba Akpom voor de 3-1.

De Amsterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong dankzij een goal van Davy Klaassen, maar moesten een treffer van Jorg Schreuders incasseren. Branco van den Boomen miste vervolgens een penalty namens Ajax, waardoor puntenverlies dreigde. Weghorst voorkwam dat met zijn eerste goal in dienst van Ajax. Daarna scoorde dus ook Chuba Akpom nog.

“Dit is mooi. Dit zijn natuurlijk de mooiste invalbeurten”, zo concludeert Weghorst na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN. “Ik zou eigenlijk niet meedoen vandaag. Het was kantje boord met mijn hamstring, al had ik er keihard aan gewerkt om het wel te redden.”

“Vrijdag was er nog twijfel of ik het zou halen. Toen heb ik tegen de trainer gezegd dat we het gewoon moesten proberen, voor als de wedstrijd het nodig zou hebben. Het kwam precies zo uit, dus het moest zo zijn.”

Verder is Weghorst erg te spreken over de samenwerking met Anton Gaaei, die de assist leverde bij de 2-1 van de ingevallen spits. “Soms heb je met iemand gewoon een lekkere klik. Hij heeft echt een fantastische voorzet. Zijn bal was perfect.”

“We hadden afgesproken dat hij hem over de eerste man zou neerleggen. Ik hoefde alleen maar te positioneren en en te duiken. Beter had ik de bal niet kunnen krijgen”, aldus de spits.

Weghorst blijft de komende interlandperiode achter in Amsterdam om verder te kunnen herstellen van zijn hamstringblessure. Zonder de Ajacied speelt het Nederlands elftal komende week tegen Hongarije en Duitsland in de Nations League.