Weg naar Champions League ligt open voor Lens na nederlaag Marseille

Zaterdag, 20 mei 2023 om 23:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:15

Het heeft er alle schijn van dat RC Lens volgend seizoen in de Champions League te bewonderen is. De nummer twee van de Ligue 1 zag nummer drie Olympique Marseille, dat voor vanavond twee punten minder had, namelijk met 2-1 onderuitgaan bij Lille OSC. L'OM begon nog voortvarend via een treffer van Jonathan Clauss, maar na rust ging het mis. Jonathan David en Jonathan Bamba bezorgden de thuisploeg alsnog de zege. Lille doet uitstekende zaken, staat vijfde en maakt nog kans op een Europa League-ticket. Voor Marseille lijkt een entreebewijs voor de voorronde van de Champions League het hoogst haalbare.

Bijzonderheden

Na een klein half uur spelen leed Lille bijzonder duur balverlies op het middenveld. Een razendsnelle counter van Marseille volgde en uiteindelijk kreeg Clauss de bal perfect voor zijn voeten. Met een fraai stiftje verschalkte hij doelman Pau López: 0-1. Lille richtte zich in de tweede helft echter op, al had het het nodige fortuin bij de gelijkmaker. De pass van invaller Issa Kaboré op López was te zacht, waarna de Spanjaard een overtreding maakte. Een strafschop volgde en David pakte het cadeautje dankbaar uit: 1-1. Twintig minuten voor tijd was de voorsprong voor Lille daar. Rémy Cabella gaf perfect voor op Bamba, die loepzuiver binnenkopte: 2-1. De thuisploeg gaf de zege in het slot niet meer uit handen.

Marseille verovert de bal en straft het gelijk af met een geweldige aanval en een super sprint van Clauss ??#ZiggoSport #Ligue1 #LOSCOM pic.twitter.com/KaGu2m1Dpn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023