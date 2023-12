Weet Feyenoord na zeperd tegen PSV wél te winnen van FC Volendam?

Dinsdag, 5 december 2023 om 18:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord aast op revanche na de 1-2 nederlaag tegen koploper PSV van afgelopen zondag. Door de achterstand van tien punten op de lijstaanvoerder wordt titelprolongatie zeer lastig voor de ploeg van Arne Slot. FC Volendam, waar het zeer onrustig is, moet donderdagavond het slachtoffer worden van de Rotterdamse dadendrang. De ontmoeting in De Kuip begint om 21:00.

Het was voor zowel Feyenoord als Volendam een tegenvallende week. De Rotterdammers verloren dus van PSV en de nummer zeventien in de Eredivisie ging met 0-5 onderuit tegen PEC Zwolle. Er was ook buiten het veld tegenslag voor Volendam, want Jan Smit (voorzitter), Matthias Kohler (trainer), Wim Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) zijn na de nodige commotie vertrokken.

