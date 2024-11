Analist schrok zich rot van Memphis Depay bij Corinthians: 'Echt oprecht, het zag er niet uit'

De analisten van Voetbalpraat snappen wel waarom Ronald Koeman opnieuw niet voor Memphis Depay kiest in zijn selectie voor het Nederlands elftal. De aanvaller (30) van Corinthians moet eerst maar eens volledig fit worden, zo luidt het oordeel over de 98-voudig international van Oranje.

''Je ziet gewoon dat hij nog niet helemaal fit is. Laat hem eerst fit worden en veel spelen'', vindt Kees Kwakman het begrijpelijk dat Memphis andermaal ontbreekt in de selectie van Oranje voor de aankomende Nations League-duels.

''Ik denk dat dat kan in de Braziliaanse competitie. De intensiteit zal niet zijn zoals in de Premier League, maar het is goed voor hem om in een paar wedstrijden achter elkaar minuten te maken. En 90 minuten maken die aanvallers tegenwoordig niet meer, dus laten we zeggen 75. Als hij dat nou eens een maandje of wat kan doen'', houdt de analist de deur voor de aanvaller op een kier.

''Ik heb hem tegen Palmeiras gezien. Dat was 60 minuten, toen werd hij gewisseld. Het zag er niet uit. Echt oprecht, het zag er niet uit'', schrok Marciano Vink onlangs van het optreden van Memphis in het shirt van Corinthians.

''Ik heb laatst die wedstrijd tegen die andere degradatiekandidaat gezien. Dat was echt voetbal uit stilstand. Er staan er 21 stil en de degene aan de bal beweegt. Ik vraag me af of Memphis in zo'n competitie echt fit kan worden'', werpt presentator Vincent Schildkamp op.

Corinthians, de huidige nummer tien in de Braziliaanse Série A, won afgelopen weekeinde met 1-2 van Vitória. Memphis tekende in de 69ste minuut voor het winnende doelpunt van de bezoekende ploeg.

Koeman heeft desondanks geen plaats voor Memphis in de Oranje-selectie voor de aankomende interlands in de Nations League. De routinier speelde in juli, in de halve finale van het EK tegen Engeland, zijn laatste interland voor Nederland.