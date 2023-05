‘Waar mijn toekomst ligt? Dat laat ik komende zomer pas op mij afkomen’

Maandag, 8 mei 2023 om 14:00

Al bijna twee jaar lang is Volendam de thuishaven van Italiaans jeugdinternational Gaetano Oristanio. De plaatselijke FC huurt het twintigjarige talent sinds augustus 2021 van Internazionale en sindsdien speelde de kleine linkspoot al bijna zestig wedstrijden onder hoofdtrainer Wim Jonk. Voetbalzone ging langs bij FC Volendam en sprak daar met Oristanio, die er na een eerdere trainingsstage onder bondscoach Roberto Mancini van droomt om international te worden bij gli Azzurri.

Door Wessel Antes

Geheel volgens Italiaanse traditie ontstond Oristanio’s liefde voor voetbal dankzij zijn vader Rosario, die zelf profvoetballer is geweest in de Serie C. “Mijn vader heeft mij het spelletje geleerd toen ik klein was. Daarna is hij mij altijd blijven volgen en helpen. Hij is mijn grote idool.” De middenvelder groeide op in het kleine plaatsje Roccadaspide, dichtbij Napels. Toch was hij vooral fan van één club: Barcelona. “Lionel Messi is mijn andere grote idool. Als kind heb ik veel van zijn wedstrijden gezien. Voor mij is hij niet alleen de beste speler van de wereld, maar uit de gehele voetbalgeschiedenis. Barcelona spreekt mij als club aan vanwege de manier van spelen. Ik houd van een aanvallende speelwijze.”

Op zijn twaalfde werd Oristanio gescout door Inter, iets dat vanwege de afstand tussen Roccadaspide en Milaan best bijzonder is. “Ze lieten zien dat ze me graag wilden hebben, waardoor ik niet lang heb hoeven nadenken. Ik kon ook naar clubs als AS Roma en Juventus, maar het plan van Inter sprak mij meer aan.” De transfer naar i Nerazzurri veranderde Oristanio’s leven volledig. “Aan het begin was het best zwaar, zo ver weg van mijn familie. Ik houd van het leven in Roccadaspide, maar Milaan is in alles groter. Daar moest ik eerst aan wennen, maar uiteindelijk merk je vooral de voordelen.”

Oristanio speelt al sinds zijn vijftiende voor de jeugdelftallen van Italië en is inmiddels international van het beloftenelftal van la Squadra Azzurra. “Ik voel altijd druk wanneer ik voor mijn land speel, maar dat is logisch. Spelen voor Italië is een grote eer. Als ik word opgeroepen, sta ik direct in de startblokken. Je moet er altijd klaar voor zijn om voor je land te spelen. Ik geniet er iedere keer van om het volkslied te zingen, daar komt veel emotie bij kijken.” Tot dusver speelde Oristanio dertig jeugdinterlands voor verschillende elftallen, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en acht assists. Zijn mooiste herinnering met Italië was de deelname aan het WK Onder 17 in Brazilië.

Van zijn jaren in de jeugd bij Inter steken twee specifieke herinneringen er bovenuit, zo vertelt Oristanio. “Met Inter Onder 16 en 17 ben ik landskampioen geworden, omdat we een hele goede lichting hadden. Filip Stankovic, met wie ik nu bij Volendam speel, was toen ook al mijn teamgenoot. De andere mooie herinnering is het spelen in de UEFA Youth League, tegen teams als Barcelona en Real Madrid. Tegen Barcelona heb ik in totaal twee keer mogen scoren, dat was heel emotioneel voor mij. Ook omdat het altijd mijn favoriete club is geweest.” In de jeugd van Inter speelde Oristanio onder meer samen met Wilfried Gnonto, die nu furore maakt bij Leeds United. “Hij was ongeveer twee jaar mijn teamgenoot. Wilfried is een geweldige speler en een goed persoon. Het is mooi om te zien dat hij nu een goede indruk achterlaat in de Premier League.”

Oristanio na het maken van zijn favoriete doelpunt tot dusver, tegen Barcelona in de Youth League (2019).

Bij Inter trainde Oristanio regelmatig mee met de hoofdmacht. De linkspoot vindt het moeilijk om slechts één uitblinker te noemen. “De kwaliteit in die selectie is ongewoon. Je staat dan plotseling op het veld met spelers als Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Lautaro Martínez en Romelu Lukaku. Eerst voelde ik wel wat druk, maar zij waren heel vriendelijk. Voor mij voelden die trainingen als een wedstrijd, terwijl bij hun alles makkelijk leek te gaan.” Oristanio heeft vooral nog contact met zijn leeftijdsgenoten. “Veel van mijn goede vrienden ken ik door Inter. Riccardo Boscolo, Sebastiano Esposito, Lorenzo Pirola and Mattia Sangalli. Ik zal altijd contact met hun houden. Hier in Volendam ben ik goede vrienden geworden met Filip. Hij heeft mij heel erg geholpen, omdat ik in mijn beginperiode geen Engels sprak. Inmiddels gaat dat een stuk beter.” Dario Baccin, de directeur van Inter, belt het duo regelmatig op om polshoogte te nemen van hun situatie.

Oristanio had ook voor een uitleenbeurt in Italië kunnen kiezen, maar in samenspraak met Inter besloot hij zijn carrière in Nederland te vervolgen. “Er waren een aantal Serie B-clubs met serieuze interesse, maar Inter vond Volendam de juiste club voor mij. Ik ben heel blij dat dat besluit is genomen. Anders had ik niet voor een tweede jaar in Volendam gekozen.” Oristanio vroeg advies aan een oud-speler van de Palingboeren. “Samuele Mulattieri, die een geweldig seizoen heeft gehad met Volendam in de Keuken Kampioen Divisie, vertelde mij dat dit een goede plek is om jezelf te ontwikkelen. Achteraf ben ik blij dat ik naar hem heb geluisterd, want ik blijf mezelf maar verbeteren hier.”

Jonk, de eindverantwoordelijke bij Volendam, speelde tussen 1993 en 1995 voor Inter. Ook de voormalig middenvelder van het Nederlands elftal had invloed op de komst van Oristanio. “Ik wist dat hij de coach was, omdat Mulattieri dat had verteld. Hij vond het een geweldige trainer en die mening deel ik ook. Door zijn tijd bij Inter kan hij nog steeds een beetje Italiaans en dat is soms wel fijn. Wim helpt mij enorm, ik ben echt een betere speler geworden door hem.” Oristanio verwacht dat hij contact blijft onderhouden met Jonk, indien hij komende zomer vertrekt bij Volendam. “Ik zal hem, maar ook alle andere Volendammers die mij hebben geholpen om aan mijn dromen te werken, nooit vergeten.”

Oristanio’s trainer Jonk als speler van Inter, samen met Dennis Bergkamp in 1994.

In het centrum van Volendam woont Oristanio op zichzelf. “Ik heb het erg naar mijn zin in Volendam en leef een erg professioneel leven. Hier kan ik mezelf echt volledig focussen op het voetbal. Volendam is een perfecte plek voor mij, kleinschalig en stil. Er zijn weinig verleidingen waardoor ik mijn focus niet verlies.” Oristanio is niet de enige Italiaan in de Eredivisie: Lorenzo Lucca speelt dit seizoen op huurbasis voor Ajax. De twee kennen elkaar van het nationale team. “Dit seizoen speelden wij ook een oefenwedstrijd tegen Ajax en dan spreek je elkaar wel rondom zo’n duel. Als Italianen onderling wil je dan toch weten hoe het bij de ander gaat. Lorenzo is een aardige jongen.”

Oristanio benut zijn vrije tijd zeer bewust. “Om eerlijk te zijn ben ik vooral bezig met mijn carrière. Ik houd van Nederland omdat dit land alles heeft dat ik nodig heb om te presteren op het veld.” Wanneer zijn vrienden en familie op bezoek komen, gaat Oristanio er wel graag op uit. “Ik vind het gezellig om mijn geliefden om mij heen te hebben. Als ik een dag vrij ben en ik heb bezoek, ga ik graag met mijn gasten naar Amsterdam. Daar zitten een aantal heerlijke Italiaanse restaurants. Ook vind ik het leuk om een potje te padellen, lekker sportief bezig zijn. Al is dat wel afhankelijk van het weer”, aldus de spelmaker.

Als de middenvelder een verbeterpunt aan Nederland moet noemen, kiest hij voor het klimaat. “Dat is het enige dat ik af en toe minder leuk vind aan Nederland, al is het de afgelopen week al een stuk beter. De laatste maanden vielen op dat gebied tegen”, zegt Oristanio met een lach. De Italiaan houdt van Volendam. “Om eerlijk te zijn mis ik Italië, maar Volendam voelt als een tweede thuis. Natuurlijk mis ik mijn familie, maar dat hoort bij het leven waarvoor ik heb gekozen. Laat me het zo zeggen: ik mis Italië alleen voor de kleine dingen. Het weer, het eten en de koffie bijvoorbeeld. Verder red ik mezelf hier prima.”

Inter-huurlingen Oristanio en Stankovic zijn in Volendam nóg betere vrienden geworden.

Wanneer Oristanio komende zomer vertrekt bij Volendam, kijkt hij met een tevreden gevoel terug op zijn persoonlijke prestaties. “Ik ben echt trots op mezelf. Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam heb ik elke dag wel iets nieuws geleerd. Ik ben mezelf blijven ontwikkelen. Als voetballer, maar ook als persoon.” Oristanio blikt met een glimlach terug op zijn eerste seizoen bij Volendam, in de Keuken Kampioen Divisie. “Aan het begin moest ik er echt aan wennen, maar iedereen bij de club heeft mij geholpen. Het was geweldig om in mijn eerste seizoen als profvoetballer direct te promoveren. Dat is een herinnering die ik altijd zal koesteren.” Oristanio is het Nederlandse voetbal gaan omarmen.

“Ik denk dat het goed is dat men in Nederland zoveel positiespel speelt", begint Oristanio met zijn antwoord. “Volendam traint op een zeer hoge intensiteit. Wat ik ook mooi vind, is dat er veel technische spelers voetballen in Nederland. In de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie krijgen veel jonge spelers de kans, wat alleen maar goed is voor het voetbal. De Nederlandse visie op voetbal is geweldig, omdat men alleen maar wil aanvallen. Dat is ook waar ik voor voetbal, hoewel een stabiele verdediging natuurlijk ook belangrijk is.”

Oristanio zou het andere talenten uit Italië zeker aanraden om naar Nederland te gaan. “Natuurlijk, want deze competities zijn een mooie leerschool voor talenten. Niet alleen voor jonge spelers trouwens, maar voor iedereen. Dat komt vooral door de hoge intensiteit in het spel. Als je als Italiaans talent de kans krijgt om in de Eredivisie aan de slag te gaan, zou ik die zeker pakken. Dat is gewoon een prachtige mogelijkheid. Het niveau hier is erg goed.” De rugzak van Oristanio is inmiddels gevuld met 59 officiële wedstrijden voor Volendam, waarin hij goed was voor drie acht doelpunten en drie assists.

Oristanio is al jarenlang jeugdinternational van Italië en droomt van het spelen van een WK met zijn land.

In principe keert Oristanio deze zomer terug naar Inter, waar hij over een contract beschikt tot medio 2025. In Milaan zal uiteindelijk blijken wat het verdere plan is. “Waar mijn toekomst ligt? Dat laat ik komende zomer pas op mij afkomen. We zullen zien. Voor nu wil ik het seizoen zo goed mogelijk beëindigen. Dat betekent: handhaving met Volendam. Ik ben er nu enkel mee bezig om te vechten voor deze club. Ik wil daarom nog niet over mijn toekomst nadenken. Dat komt in een later stadium vanzelf.”

Spelen voor het nationale elftal zal altijd het ultieme zijn voor Oristanio. “Ik zal altijd dromen van een debuut voor Italië. Het zou veel betekenen voor mij om ooit op een wereldkampioenschap te spelen met mijn land. Maar voordat dat zover is, zal ik nog veel aan mezelf moeten werken. Dat is het enige dat ik momenteel doe: werken aan mezelf. Alleen op die manier kan ik mijn wensen ooit in vervulling brengen. Dat is ook wat de bondscoach tegen mij zei tijdens mijn stage. Niet te veel nadenken, gewoon doen.” Oristanio vindt het een goede ontwikkeling dat Mancini jonge spelers de kans geeft. “Hij wil het nationale elftal echt veranderen en maakt daar zijn eigen keuzes in. Van die stage heb ik al veel kunnen leren.”

De Italiaanse dribbelaar heeft nog een lange weg te gaan, maar voelt dat de keuze voor Volendam een goede beslissing is geweest. Hoewel Oristanio met de dag leeft, en het liefst niet al te ver vooruit kijkt, weet hij goed waar hij over vijf jaar wil staan. “Dan wil ik in de Champions League spelen, het grootste podium. Mijn droom is om in die competitie uit te komen, en op het WK natuurlijk. Maar omdat iedereen daarvan droomt, is het nu aan mij om hard te werken. Alleen dan kan ik het halen.”