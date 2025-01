Waar je PSV - Liverpool kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV en Liverpool kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de knappe overwinning tegen Rode Ster Belgrado vorige week staat PSV op de rand van de tussenronde van de Champions League.

De klus is echter nog niet helemaal geklaard en met Liverpool wacht woensdag wellicht de zwaarst mogelijke tegenstander. De ploeg van Arne Slot staat soeverein bovenaan in zowel de Premier League als de Champions League en is wellicht het beste team van Europa op dit moment.

PSV heeft echter wel het voordeel dat Liverpool niet per se meer hoeft, en dat daarnaast een punt voldoende is om de competitiefase te overleven.

A anvangstijdstip PSV - Liverpool

Datum: 29 januari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Philips Stadion

Uitzending PSV - Liverpool: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV

Trainer Peter Bosz heeft al aangegeven dat hij flink gaat rouleren en een aantal spelers rust zal gunnen, waaronder Jerdy Schouten en Luuk de Jong.

Daarnaast is de langdurig geblesseerde Sergino Dest nog niet beschikbaar, net als Malik Tillman, is Noa Lang grieperig en is Ryan Flamingo geschorst.

Champions League selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Van de Blaak, Dams, Bresser, Oppegard, Kuhn, Nagalo, Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Saibari, Land, Ledezma Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Younis, Lozano, Ndala, Uneken,

Blessures en schorsingen Liverpool

Arne Slot heeft besloten flink wat spelers rust te geven voor het treffen met PSV, waardoor onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah en Alisson Becker niet van de partij zullen zijn.

Voormalig PSV'er Cody Gakpo zit wel in de selectie, maar het blijft afwachten of de aanvaller ook daadwerkelijk minuten gaat maken of dat hij vooral vanwege de sentimentele waarde de reis naar Eindhoven maakt.

Champions League selectie Liverpool 2024/25

Positie Spelers Keepers: Alisson, Jaros, Kelleher Davies Verdedigers: Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Robertson, Mabaya, Pinnington, Miles, Figueroa, Nallo, Alexander-Arnold, Quansah, Bradley, Jonas, Lucky Middenvelders: Szoboszlai, MacAllister, Chiesa, Jones, Elliott, Gravenberch, Kone-Doherty, McConnell, Kelly, Davidson, Pilling, Norris, Corness, Morton, Young, Hill, Balagizi, Cannonier, Laffey, Nyoni, Onanuga Aanvallers: Diaz, Salah, Gakpo, Nunez, Jota, Morrison, Danns

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 25-01-2025 PSV 3-2 NAC Eredivisie 21-01- 2025 Rode Ster Belgrado 2-3 PSV Champions League 18-01- 2025 PEC Zwolle 3-1 PSV Eredivisie

Recente vorm Liverpool

Datum Wedstrijden Competitie 25-01- 2025 Liverpool 4-1 Ipswich Town Premier League 21-01- 2025 Liverpool 2-1 Lille Champions League 18-01- 2025 Brentford 0-2 Liverpool Premier League

