Valentijn Driessen: 'Hij is voor mij de openbaring van het seizoen, het is een lot uit de loterij'

Valentijn Driessen is enorm onder de indruk van Ivan Perisic, zo laat hij weten in een video-item van De Telegraaf. De Kroaat was tijdens PSV - Fortuna Sittard (4-1) goed voor een hattrick, een uitermate knappe prestatie op zijn 36-jarige leeftijd.

“Zeker, ik begrijp ook heel goed dat grote clubs interesse in hem hebben”, begint Driessen zijn lofzang. “Hij is voor mij eigenlijk best wel de openbaring van het seizoen.”

“Ik denk: die komt hier afbouwen, zware knieblessure gehad… Maar als je op die leeftijd zo belangrijk bent voor PSV, dat zegt ook wel wat over PSV natuurlijk.”

Driessen vindt dat er andere spelers zijn die de kar moeten trekken bij de Eindhovenaren. “Normaal gesproken zouden Noa Lang of Joey Veerman de roergangers moeten zijn bij PSV, maar het is Perisic.”

Perisic werd afgelopen zomer op het laatste moment door Earnest Stewart aan de selectie toegevoegd en daar zal hij geen seconde spijt van hebben. “Het is een lot uit de loterij gebleken”, ziet Driessen.

“Maar ik denk wel dat het de laatste wedstrijden zijn die hij in Nederland gaat spelen”, beteutert hij. “Als je naar Juventus kan… Als je moet kiezen tussen Juventus en PSV, dan lijkt mij de keuze niet zo moeilijk.”

Stewart was zondagavond nog te gast bij NOS Studio Voetbal. Daar liet hij weten dat PSV er alles aan zal doen om Perisic te behouden. “Hij is een absolute prof”, aldus de technisch directeur. “We zijn met Ivan in gesprek, het gaat om meer dan alleen geld.”